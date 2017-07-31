IŞİD’in petrolünün İtalya’ya kaçırılması soruşturmasında Türkiye’nin de adı geçiyor

İtalya'da Sicilya Savcılığı, Libya ve Suriye’deki IŞİD terör örgütüne ait petrolün bir kısmının İtalya’ya kaçırılmasına ilişkin soruşturma başlattı. İtalyan mafyasının da dahil olduğu belirtilen bu kaçakçılık zincirinde Türkiye’nin de adı geçiyor. Soruşmada görev alan bir polis yetkilisi "Türkiye, Suriyeli kaçakçılara karşı kesinlikle hep yumuşak bir tavır sergiledi” açıklaması yaptı.

La Repubblica gazetesinin birinci sayfadan duyurduğu habere göre, Sicilya Savcılığı koordinasyonundaki Finans Polisi, IŞİD’e ait kuyulardan alınan ham petrolün bir kısmının, “hayalet” olarak adlandırılan gemilerle İtalya’daki bazı büyük rafinerilere getirildiği şüphesi üzerine şubat ayında bir rapor hazırladı.

Bu rapora dayandırılan haberde, petrol kaçakçılarının izlediği rotalar da aktarıldı.

Buna göre, IŞİD’in petrolü, Malta’nın 60 mil kadar açığında yer alan uluslararası sularda Türkiye ve Rusya’dan gelen tankerlere yükleniyor.

“Türkiye ve Rusya’dan gelen tankerlere, Akdeniz’in Bermuda Üçgeni’nde petrol yükleniyor”

Bu tankerlerin burada birkaç saat izini kaybettirerek, Libya’dan gizlice yola çıkan, petrol yüklü mavnalarla bir araya geldiği belirtildi.

Gazetenin “Akdeniz’in Bermuda Şeytan Üçgeni” diye adlandırdığı bu noktada, gece karanlığında IŞİD’in petrolünün yüklendiği bu tankerlerin, daha sonra İtalya’nın güneyindeki Sicilya Adası’ndaki ve kuzeyindeki bazı limanlar ile Fransa’nın güneydoğusundaki Marsilya’ya doğru yola çıktıkları da kaydedildi.

Henüz yeni kurulmuş bazı İtalyan ve Maltalı broker firmalarının da, Libya başta olmak üzere buradaki ham petrolün küresel şirketlere satışı ve lojistiğini sağlayarak milyonlarca euro gelir elde etmekte olduğu da aktarılan bilgiler arasında.

Soruşturmaya konu olan bu şirketlerin, sahte belgelerle bu kaçakçılık zincirinin izlerini yok ederek, piyasaya sürülen yasadışı petrolün menşeine dair delil bırakmadıkları ortaya çıktı.

Soruşturmayı yürüten yetkililerden biri La Repubblica’ya, “Bu petrolün tam olarak kimden geldiğini bilmiyoruz çünkü sahte brokerlar sayesinde izler yok oluyor” dedi.

“IŞİD petrolünün Türkiye rotası”

Gazete ayrıca, İtalyan Finans Polisi’nin raporunda, Türkiye rotasının da ele alındığını aktardı.

Rapora göre, IŞİD militanları, Suriye’nin Türkiye sınırında aracılarla buluşuyor ve kamyonlarla buraya getirdikleri ham petrolü nakit para karşılığında satıyor. Aracılar da bu petrolü, deniz ya da karayoluyla Türkiye’den çıkarıyor.

La Repubblica, bu rotanın “son aylarda terk edilmiş gibi gözüktüğünü” yazarken, soruşturmada görev alan bir polis yetkilisi gazeteye, “Türkiye, Suriyeli kaçakçılara karşı kesinlikle hep yumuşak bir tavır sergiledi” açıklamasını yaptı.

La Repubblica, rotası neresi olursa olsun Libya petrolünün, yasadışı yollarla İtalya, Türkiye, Malta ve karayoluyla da Tunus gibi ülkelerde bittiğini de ekledi.

“IŞİD, günde 4,13 milyon liralık petrol üretiyor”

İtalyan mafyasının da IŞİD petrolünün ülkeye girişi ve dağıtımında rolü olduğu belirtilen soruşturmaya temel olan Finans Polisi’nin raporunda,

IŞİD’in tek finans kaynağının, bulunduğu ülkelerdeki doğal kaynaklar olduğu belirtildi.

Raporda, IŞİD’in aracılara petrolün varilini 25-30 dolara sattığını, aracıların da bunu 60 ila 100 dolar arasında bir fiyatla elinden çıkardığı da kaydedildi.

Raporda ayrıca, IŞİD’in kontrolündeki petrol sahalarında günde yaklaşık 50 bin varil üretildiğini ve bunun da 1 milyon euro’nun (4.13 milyon lira) üzerinde bir rakamada denk geldiği de vurgulandı.