"IŞİD'in petrol geliri yüzde 90 azaldı"

Suriye'deki terörle mücadele operasyonları sonucunda son aylarda büyük darbeler alan IŞİD'in petrol gelirinin son 2 yıl içinde yüzde 90 azaldığı belirtildi.

USA Today'in ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı uluslararası koalisyondaki kaynaklara dayandırdığı haberine göre IŞİD'in petrol satışından elde ettiği gelir 2015-2017 döneminde yüzde 90 azaldı.

IŞİD'in petrol satışından elde ettiği cironun 2015 yılından bu yana 50 milyon dolardan 4 milyon dolara düştüğünü belirten USA Today, petrolün Suriye'de yerel pazarlarda satıldığını ve diğer ülkelere ihraç edildiğinin altını çizdi.

Washington merkezi Orta Doğu Politikaları Enstitüsü'nden Andrew Tabler, USA Today'e yaptığı açıklamada, petrol gelirlerinin IŞİD'in toplam gelirinin yarısını oluşturduğunu ve örgüt için gelirinin yarısını kaybetmenin büyük anlam ifade ettiğini vurguladı.