IŞİD'in ne kadar parası var?

İngiliz Guardian gazetesinin Ortadoğu muhabiri Martin Chulov’a göre, Irak güvenlik güçlerinin ele geçirdiği 160 taşınabilir bilgisayar belleği IŞİD’in 2 milyar dolara yaklaşan servetinin ortaya koydu.

Habere göre, Musul’un düşmesinden iki gün önce Abu Hajjar adıyla bilinen IŞİD militanı 14 gündür kendisini sorgulayan Iraklı güvenlik güçlerine örgütü üst düzeyinin isimlerini verdi. Hajjar sorgusunda “Ne yaptığınızı bilmiyorsunuz, bu hafta Musul cehenneme dönecek” dedi. İfade sonucunda Hajjar’ın örgütte üstü konumundaki Abdülrehman el Bilavi’nin evi basıldı. Bilavi öldürülürken 160 tane bellek ele geçirildi. Guardian’a konuşan Iraklı görevli IŞİD savaşçılarının kod adlarını içeren bellekler karşısında ‘kendileri gibi CIA görevlilerinin de çok heyecanlandığını’ aktardı.



Dünyanın en zengin örgütü



IŞİD’in en üst düzeyindeki komutanların birbirlerinin adını bilmediklerini ortaya koyan bellekler örgütün 875 milyon dolara sahip olduğunu da ortaya çıkardı. Iraklı yetkili, Musul’daki banka soygunları ve yağmalanan askeri ekipmanı da gözözüne alında IŞİD’in eline ‘1.5 milyar dolar daha geçtiğini’ tahmin etti. Chulov, “Sadece üç yıl önce bir çete konumunda olan IŞİD dünyanın en zengin ve kapasite sahibi terör örgütüne dönüştü” yorumunu yaptı.