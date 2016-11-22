T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

'IŞİD'in Musul'da kimyasal silah kullanması riski yüksek'

İngiliz istihbarat ve analiz şirketi IHS Markit, örgütün Musul'da kimyasal silah kullanma riskinin yüksek olduğu tahmininde bulundu. Daha önce de ABD ordusu ve BM'den benzer açıklamalar gelmişti.

22 Kasım 2016 21:13

İngiliz istihbarat ve analiz şirketi IHS Markit, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütünün Musul'da kimyasal silah kullanma riskinin yüksek olduğu tahmininde bulundu.

IHS Markit, IŞİD'in 2014'ten bu yana Suriye ve Irak'ta 70'ten fazla kimyasal silahlı saldırı gerçekleştirdiğini ve Musul'un bu silahların üretimi için bir merkez konumunda olduğunu söylüyor.

Örgütün Musul'da kimyasal silah kullanma ihtimali daha önce de gündeme gelmişti.

BM'nin Irak'taki insani koordinatörü Lise Grande, Musul operasyonunun başlamasının ardından, IŞİD'in operasyonu engellemek için "ilkel kimyasal silahlar" kullanabileceğini açıklamıştı.

ABD'nin Suriye ve Irak'ta IŞİD'e karşı başlattığı operasyon olan İçkin Kararlılık'ın (Inherent Resolve) sözcüsü Albay John Dorrian da IŞİD'in Musul'da hardal gazı kullanabileceğini ve operasyona katılan güçlere buna yönelik eğitim verdiklerini söylemişti.

Bölgesel Kürt ve Irak yönetimlerine danışmanlık yapan İngiliz kimyasal savaş uzmanı Hamish de Breton-Gordon ise Irak güçlerinin 17 bin gaz maskesi aldığını belirtmişti.

İngiliz ordusunun kimyasal, biyolojik, radyoktif ve nükleer savunma güçleri eski komutanı Breton-Gordon da konuyla ilgili şunları söylemişti:

"Koalisyon güçleri son 18 aydır IŞİD'in kimyasal silah programını kayda geçirmeye çalışıyor. IŞİD'in Musul'u savunma için her şeyi kullanacağını biliyoruz. Bir süredir stok yapıyorlar. Ellerinde 150 tona kadar stok bulunuyor olabilir."

IHS Markit şirketine göre IŞİD, Musul kuşatılmadan önce kentteki üretim kapasitesini Suriye'de kontrolünde bulunan bölgelere aktardı.

Irak ordusu, Peşmerge ve milislerden oluşan ittifak, 17 Ekim'den beri ülkenin en büyük ikinci kenti Musul'u IŞİD'in elinden almaya çalışıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

IHS MarkitMusulDahaABDBMIHS Markit IrakDevletiMarkit IŞİDSuriyeIrakLise Grande MusulIŞİDIrak IŞİDKararlılıkResolve)Albay John DorrianIŞİD MusulKürtHamishBreton-GordonBirEllerindeMarkitPeşmerge

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24