T24 LogoT24 Logo
Dünya

IŞİD'in Muş'taki bir oteli üs olarak kullandığı iddia edildi

Avustralya'dan gelip IŞİD'e katılmak isteyen gençlerin Muş'taki otelde çalışan bir aracı tarafından IRak ve Suriye'ye gönderildiği iddia ediliyor

arşiv

06 Haziran 2015 22:51

Avustralya asıllı eski boksör Muhammed Elomar’ın Irak ve Şam İslam Devleti’ne (IŞİD) militan toplama sürecinde Muş’taki bir oteli üs olarak kullandığı iddia edildi.

Sunday Herald Sun gazetesinin Avustralya’da Elomar’ın örgütlenmesine yönelik başlatılan operasyon hakkındaki tutanaklara dayanarak yaptığı habere göre, IŞİD’çiler Avustralyalı gençleri Muş’taki bir otele getirdikten sonra buradan Suriye ve Irak’a sevk ediyor.

Haberde ismi açıklanmayan otelin örgüt tarafından üs olarak kullanıldığı, buradaki bir aracının cihatçıların sınırı geçmesini sağlayan kaçakçılarla bağlantı kurduğu belirtildi.

Avustralya Federal Polisi’nin yürüttüğü soruşturmada, Elomar’a bağlı gruba üye bir gencin odasında Anzak Günü’nde terör saldırısı düzenleme planları bulunduğu belirtildi. Elomar grubuna bağlı 110 Avustralya vatandaşının IŞİD saflarında yer aldığı tahmin ediliyor.

ETİKETLER

ışidavustralyamuhammed elomarmuşcihat

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24