IŞİD'in Muş'taki bir oteli üs olarak kullandığı iddia edildi

Avustralya asıllı eski boksör Muhammed Elomar’ın Irak ve Şam İslam Devleti’ne (IŞİD) militan toplama sürecinde Muş’taki bir oteli üs olarak kullandığı iddia edildi.

Sunday Herald Sun gazetesinin Avustralya’da Elomar’ın örgütlenmesine yönelik başlatılan operasyon hakkındaki tutanaklara dayanarak yaptığı habere göre, IŞİD’çiler Avustralyalı gençleri Muş’taki bir otele getirdikten sonra buradan Suriye ve Irak’a sevk ediyor.

Haberde ismi açıklanmayan otelin örgüt tarafından üs olarak kullanıldığı, buradaki bir aracının cihatçıların sınırı geçmesini sağlayan kaçakçılarla bağlantı kurduğu belirtildi.

Avustralya Federal Polisi’nin yürüttüğü soruşturmada, Elomar’a bağlı gruba üye bir gencin odasında Anzak Günü’nde terör saldırısı düzenleme planları bulunduğu belirtildi. Elomar grubuna bağlı 110 Avustralya vatandaşının IŞİD saflarında yer aldığı tahmin ediliyor.