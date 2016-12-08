IŞİD'in mühendisleri füze yapıyor!

IŞİD'in Suriye’ye gönderilmek istediği drone parçalarının operasyonla ele geçirildiği belirtildi. IŞİD'in mühendisler ekibinin drone ve füze yaptığı ortaya çıkarken yazılım kodlarını birbirlerine kriptolu şifrelerle gönderdiği anlaşıldı.

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, geçen ay Kilis ve İstanbul’daki operasyonlarda, IŞİD'in mühendisler grubuna büyük darbe vuruldu. Kilis’te yapılan operasyonda, ABD ve Avustralya’nın arama listesinde bulunan, 'IŞİD'in mühendisler emiri' Kanada vatandaşı Neil Prakash, 24 Ekim 2016’da gözaltına alındı. Cezaevine konulan Prakash'tan ele geçirilen ve incelenen dijital verilerde ise ilginç bilgilere ulaşıldı. Prakash’ın, tüm dünyada İngilizce konuşan mühendislerden oluşan bir hücre yapısının başında bulunduğu ve bu yapının başta ABD ve Avrupa ülkeleri olmak üzere stratejik noktalara saldırı hazırlığında olduğu belirlendi.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Başakşehir’deki operasyonunda ise Neil Prakash’ın sağ kolu, aynı zamanda elektronik mühendis grubu içerisinde yer alan olan Hindistan uyruklu Syed Muhammed H. gözaltına alındı. Hücre evinde yapılan aramalarda, dijital metaryaller ve bombalı saldırılarda kullanılmak üzere Suriye’ye gönderilmek için hazırlanan drone (insansız hava aracı) parçaları ele geçirildi. İnsansız hava aracının, özel bir yazılımla 30 kilometrelik menzilde saldırı düzenleme kabiliyetine sahip olduğu belirlendi. Terör örgütü üyelerinin 100 kilometre menzilli füze sistemi üzerinde de çalıştıkları tespit edildi. IŞİD'in mühendisler ekibinin, geliştirdikleri drone ve füze yazılım kodlarını birbirlerine kriptolu şifrelerle gönderdiği anlaşıldı. Mühendisler grubu içerisinde, Türkiye’nin en önemli üniversitelerinde okuyan bazı öğrencilerin de bulunduğu belirlendi.