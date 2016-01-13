IŞİD'in milyonlarca doları enkaz altında!

Amerikan uçakları, IŞİD'in başlıca nakit para kaynaklarından biri olan Musul'daki bir bankayı vurdu. Milyonlarca dolar ve Irak dinarı enkaz altında kaldı

BBC'nin ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre, Amerikan uçaklarından atılan 900 kilogramlık iki bombayla vurulan banka binasıyla birlikte, IŞİD'in petrol satışları, yağma ve haraçlarla elde ettiği en az 2 milyon dolar ve çok miktarda Irak dinarı enkaz altında kaldı.

Bankanın vurulduğuna dair haber IŞİD tarafından da doğrulandı. IŞİD internette binadaki tahribatı gösteren bir video paylaştı. ABD öncülüğündeki koalisyon son dönemde özellikle IŞİD'in başlıca finans kaynağını oluşturan petrol sahalarıyla diğer ekonomik alanları hedef alıyor. BBC'nin haberine göre ABD'li bir yetkili, koalisyonun geçmişte de IŞİD'in paralarını depoladığı bir veya iki binayı vurmakla birlikte, pazartesi günkü saldırının bugüne kadarki yapılan en büyük saldırı olduğunu duyurdu.