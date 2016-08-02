IŞİD'in Libya'daki mevzileri bombalandı



ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü Peter Cook, cihatçı terör örgütü IŞİD'in Libya'daki kalesi Sirte'de bulunan mevzilerinin ilk kez ABD hava kuvvetleri tarafından bombalandığını açıkladı. Sözcü, bombardımanın ABD Başkanı Barack Obama tarafından onaylandığını belirtti. Libya'daki birlik hükümeti IŞİD ile karadan sürdürdükleri mücadelede ABD'den hava desteği istediklerini duyurdu. Muhtemel can kaybı hakkında açıklama yapılmadı.

IŞİD'in Libya'daki nüfuz alanını genişletmesinin ardından hükümete bağlı misil güçleri mayıs ayında karşı taarruz başlatmıştı. Her iki tarafın da ağır kayıp verdiği çarpışmaların ardından Sirte'deki IŞİD militanları çembere alınmıştı.

ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü Cook, Sirte'de 1000 kadar militanın bulunduğunun tahmin edildiğini söyledi. Cook, operasyonun savaş uçaklarıyla mı yoksa insansız hava araçlarıyla mı yapıldığına dair soruları yanıtlamadı. IŞİD'in elindeki tank ve diğer zırhlı araçların tahrip edildiğini söyleyen Bakanlık sözcüsü, Libya hükümetiyle koordineli şekilde operasyonların devam edebileceğini belirtti.

Libya'daki birlik hükümetine destek

Diplomatik çevrelerden yapılan açıklamalara göre ABD aylardır Libya hükümetinin IŞİD mevzilerinin bombalanmasına yeşil ışık yakmasını istemekte ancak operasyonu başlatabilmek için hükümetin yardım talebinde bulunmasını beklemekteydi. Trablusgarp yönetimi, resmi destek çağrısının eleştirilere yol açmasından ve ABD'ye bağımlı duruma düşüldüğü izleniminin doğmasından çekindiği için tereddüt etmekteydi. ABD daha önce iki kez IŞİD'in Libya'daki mevzilerini bombalamış ve şubat ayındaki operasyonda onlarca kişi öldürülmüştü.

Batı devletleri tarafından desteklenen Muammer Kaddafi'nin devrildiği 2011 yılından beri Libya'da kaos hüküm sürüyor. Birleşmiş Milletler tarafından resmen tanınan birlik hükümetinin iktidar mücadelesi yapan iki ayrı hükümetin yerini alması öngörülüyor.

IŞİD, Suriye ve Irak'taki gücünü kaybetmeye başladı. ABD liderliğindeki koalisyon güçlerinin son iki yılda her iki ülkedeki IŞİD mevzilerine 14 bin saldırı düzenlediği açıklandı. Son aylarda aralarında IŞİD'in ikinci ismi Abdül Rahman Mustafa el Kaduli'nin de bulunduğu bir dizi cihatçı elebaşı öldürülmüştü.