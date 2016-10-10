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"IŞİD'in kullandığı cep telefonları Türkiye'den mi, Suriye'den mi sinyal alıyor?"

Can Ataklı: IŞİD militanlarının yerleri cep telefonundan belirlenebilir

10 Ekim 2016 12:23

Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı, radikal İslamcı terör örgütü IŞİD’in haberleşme ağını cep telefonları ve telsizler üzerinden sağladığına dikkat çekerek, “Bu teröristler aralarında haberleşmek için cep telefonları ve telsizler kullanıyorlar. Acaba teröristlerin kullandığı cep telefonları hangi ülke sistemine ait? Suriye'nin servislerinden mi yoksa Türkiye'nin servislerinden mi yararlanıyorlar.” diye sordu.

Can Ataklı’nın bugün (10 Ekim 2016) yayımlanan “Diktatörlüğü Amerikan kovboy filmlerindeki gibi sanıyorlar” başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

IŞİD hangi cep telefonunu kullanıyor?

Askerimiz Suriye topraklarında IŞİD'e yönelik operasyonlara katılıyor.

Operasyon dediğimiz sınırın hemen öteki tarafı. Gittiğimiz en uzak nokta 30 kilometre kadar.

Yani IŞİD denilen vahşi dinci terör örgütü tam sınırımızda.

Bu teröristler aralarında haberleşmek için cep telefonları ve telsizler kullanıyorlar.

Acaba teröristlerin kullandığı cep telefonları hangi ülke sistemine ait?

Suriye'nin servislerinden mi yoksa Türkiye'nin servislerinden mi yararlanıyorlar.

Bölgede Türkiye'ye ait ne kadar baz istasyonu var, bunlar Suriye'nin ne kadarında kapsama yapabiliyor?

Neden soruyorum biliyor musunuz?

Cep telefonlarını neredeyse nokta tespiti yapabilecek kadar izleyebiliyorsunuz.

Bu da hangi IŞİD militanının nerede olduğunu saptayabilmek demektir.

Birincisi, bu sayede IŞİD militanlarının yerleri belirlenebilir.

İkincisi eğer IŞİD Türk telefon sistemlerini kullanıyorsa, baz istasyonları üzerinden bunların erişimi engellenebilir böylelikle teröristlerin haberleşmesi kısmi olarak önlenebilir.

Üçüncüsü, cep telefonları Türk sistemlerine aitse bunların kimler tarafından ve nerede alındıkları da bulunabilir.

Ukalalık etmiş gibi olmayayım, belki bütün bunlar izleniyordur. Ama etkin bir sonuç alınıyor mu onu bilemem.

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IŞİDCep TelefonuSuriyeTürkiyeCan Ataklı

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