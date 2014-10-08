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'IŞİD'in Kobanê'deki ilerleyişi durduruldu'

Dünden bu yana hava operasyonlarıyla IŞİD mevzileri vurulurken, YPG'den operasyonların işe yaradığı açıklaması geldi

08 Ekim 2014 10:33

Irak Şam İslam Devleti IŞİD örgütünün Kobani'deki ilerleyişi yavaşladı. YPG'ye bağlı güçlerin yaptığı açıklamalara göre, uluslararası koalisyonun Kobani çevresindeki IŞİD güçlerine yönelik hava saldırıları etkili olmaya başladı.

Dünden bu yana hava operasyonlarıyla IŞİD mevzileri vurulurken, Kürt savaşçılardan, operasyonların işe yaradığı açıklaması geldi.

Bölgedeki Kürt savaşçılar, hava operasyonlarına geç kalındığını da vurguladılar.

IŞİD'in Kobani'ye yönelik 3 haftadır süren saldırılarında en az 400 kişi öldü, 200 bine yakın kişi de sınırı geçerek Türkiye'ye sığındı.

Öte yandan, Kobani çevresindeki IŞİD hedeflerinin vurulduğunu doğrulayan ABD Dışişleri Bakanlığı, operasyonların süreceğini açıkladı.

 

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