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Dünya
Deutsche Welle

IŞİD'in kimyasal silah tesisleri bombalandı

ABD Savunma Bakanlığı, ABD'nin öncülüğündeki koalisyonun IŞİD'in Irak'taki kimyasal silah ürettiği tesislerini bombaladığını açıkladı.

11 Mart 2016 11:17


ABD'nin önderliğinde IŞİD'le mücadele eden uluslararası koalisyon, IŞİD'in kimyasal silah üretim tesislerini bombaladı. ABD Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada operasyonlar sayesinde cihatçıların kimyasal silah üretme yeteneğinin önemli ölçüde zayıflatıldığı belirtildi.

Üretim tesislerinin bulunduğu yerlerin şubat ayında ABD'nin özel timlerince yakalanan IŞİD'in kimyasal silah uzmanından öğrenildiğini belirten Savunma Bakanlığı Sözcüsü Peter Cook, Süleyman Davud el Bakkar adlı şahsın ABD'nin gizli servislerince sorguya çekildikten sonra Irak makamlarına teslim edildiğini söyledi.

"Önemli bilgiler elde edildi"

Elde edilen bilgilerin ileride düzenlenecek operasyonlar açısından da yararlı olduğunu belirten Cook, 'Ebu Davud' lakaplı militanın yakalanmasıyla IŞİD'in kilit isimlerinden birinin etkisiz hale getirtildiğini ve IŞİD'in kimyasal silah üretme imkanları hakkında kapsamlı bilgi kazanıldığını açıkladı.

ABD'nin istihbarat teşkilatı CIA şubat ayında, IŞİD'in muhtelif kimyasali silah saldırıları düzenlediği ve örgütün sınırlı miktarda klor ve hardal gazı üretebildiği uyarısında bulunmuştu. Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) de cihatçıların kimyasal silah ürettiğini ihbar etmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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