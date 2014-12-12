IŞİD'in kafa kesme videoları stüdyo işi mi?

Ortadoğu'dan dünyaya yayılarak büyük bir tehdit haline gelen IŞİD, adını duyurmaya başladığı andan itibaren "Nereden çıktı bu adamlar?" sorusunu akıllara getirdi. İnternette birkaç tıklamayla bu örgütün CIA-Mossad tarafından yaratılmış bir proje olduğuna ilişkin binlerce yazı okuyabilirsiniz. Komploculara göre kafa kesme videoları bile stüdyo işi...

Vatan'dan Uğur Koçbaş'ın haberine göre, 2010 yılında Washington Post gazetesi, komplocuları çok mutlu edecek bir haber yayınladı. Haber CIA’nın 2010’da El Kaide lideri Usame Bin Ladin’e benzer bir aktör ile çektiği sahte videoyu konu alıyordu. Videoda görülen sahte Ladin içki içiyor, erkeklerle seks yapıyordu. CIA, bu videoyu Irak’ta dağıtarak El Kaide içinde bir çatlak oluşturma amacındaydı. Ancak son anda videonun yayınlanmasından vazgeçildi. Amerikan istihbaratının ‘amacına ulaşmak için’ sahte video ve fotoğraflar yarattığı hep ileri sürülen bir teoriydi ama bunun gerçek olduğunu ilk kez bu gazete haberi ortaya koydu.

‘Prodüksiyon yapılıyor’

Şimdi ise benzer teoriler tüm dünyaya korku salan IŞİD için ortaya atılıyor. Bir anda yüzlerce Toyota arabayla ortaya çıkan bu siyah bayraklı adamlar nasıl oldu da kendi devletlerini kuracak kadar güçlü bir hale geldi? Örgüt üyelerine ayda 400 dolar verecek kadar büyük finansal güce nasıl ulaştılar? Tank gibi ağır silahları Esad ordusundan aldılar da bunları kullanmayı nasıl hemen öğrenebildiler? Nasıl dünya medyasıyla yarışır düzeyde ve HD kalitede videolara, dergilere imza atabiliyorlar? İşte bu sorular hep komplo teorisyenlerinin ekmeğine yağ sürdü. IŞİD’in aslında ABD’nin ve İsrail’in Orta Doğu hakimiyetini sağlamak için ortaya çıkarılmış bir yapay örgüt olduğu iddiası dillendirildi.

Yine aynı teknoloji

IŞİD’in Musul’da bir cami önündeki meydanda infaz ettiği peşmerge askerinin videosunda da aynı teknolojinin kullanıldığı, görüntünün stüdyoda çekilip cami görüntüsünün önüne montajlandığı belirtiliyor.

ABD’den Avustralya’ya, Japonya’ya kadar birçok ülkede yaşayan komplo teorisyenlerinin bu konu hakkında yazacak bir şeyleri var. Japonlar yazmakla kalmayıp işi IŞİD’in (CIA’nın) Greenbox stüdyosunun illüstrasyonunu yapmaya kadar götürdü.

IŞİD’in kafasını keserek geçen Ağustos’ta infaz ettiği ilk batılı rehine olan ABD’li gazeteci James Foley’in cesedini 1 milyon dolara satmak istediği iddia edildi. Militanlar, ailesine cesedin gerçekten Foley’e ait olduğunu kanıtlamak için DNA örneği verebileceklerini, üstelik bunu da Türkiye sınırından teslim edebileceklerini açıkladı.