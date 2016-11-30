IŞİD'in kaçırdığı Türk askeri 15 aydır kurtarılmayı bekliyor

IŞİD'in 1 Eylül 2015'te kaçırdığı Türk Silahlı Kuvvetleri askeri Serter Taş, halen Rakka'daki cezaevinde bulunuyor.Askerin babası Aydın Taş, Sputnik'e yaptığı açıklamada oğlunun 15 aydır IŞİD'in elinde olduğuna dikkat çekerek, çocuğuna bir an önce kavuşmak istediğini söyledi. Taş, oğlunun kurtarılmasıyla ilgili bugün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla görüşeceğini de aktardı.

IŞİD'in dün akşam saatlerinde Suriye'nin kuzeyindeki El Bab kentinin batısındaki Ed Dana köyü yakınlarında kaçırdığı 2 Türk askeriyle ilgili yapılan kurtarma çalışmaları sonuçsuz kalırken, askerlerin Rakka'da cezaevinde konulduğu öğrenildi.



2 askerin kaçırılmasıyla IŞİD'in elindeki tutuklu asker sayısı 3 olurken, IŞİD'in geçen sene kaçırdığı Türk Asker Serter Taş ise halen tutuklu bulunuyor.

IŞİD, Türkiye'de tutuklu olan militanlarının serbest bırakılması ve Türkiye'nin kendilerine yönelik operasyonları durdurması için 1 Eylül 2015'te 1 Türk askerini öldürmüş ve 1 askeri de kaçırmıştı. Kilis sınırındaki Şehit Mehmet Hudut Karakolu'nda görev yapan 21 yaşındaki Serter Taş, 1 Eylül 2015'te IŞİD militanları tarafından kaçırılmış, silah arkadaşı Yusuf Beylem ise IŞİD'in saldırısı sonucu yaşamını yitirmişti. Taş'ın serbest bırakılması için IŞİD ile yapılan görüşmeler ise sonuçsuz kalmıştı.

Sputnik'e konuşan Baba Aydın Taş, evladına bir an önce kavuşmak istediğini vurgulayarak, şöyle konuştu: "Oğlum 15 aydır IŞİD'in elinde rehin olarak tutuluyor. Biz de basında öğreniyoruz Rakka'da cezaevinde tutulduğunu. Oğlumla ilgili yetkililer bize birşey söylemiyor. Kurtarılıp kurtarılmayacağına ilişkin hiçbir bilgi vermiyorlar. O kadar çağrı yaptık yalvardık ama kimse oğlumuzu kurtaramadı. Oğlum için bugün Ankara'ya geldim, İçişleri Bakanı'yla göüşeceğim. Umarım olumlu bir sonuç çıkar, Bakan Bey bize iyi şeyler söyler. Daha önce HDP Iğdır Milletvekili konuyu meclis gündemine getirdi. Onun dışında şimdiye kadar Meclis'teki partiler herhangi bir girişim yapmadılar."

"Devlet oğlumu bize kavuştursun"

IŞİD'in kaçırdığı Türk asker Rakka'da cezaevinde' Çocuğuna kavuşmadıkları için ailece perişan olduklarını dile getiren baba Taş, şöyle devam etti:

"Oğlum Serter'i 15 aydır göremediğimiz için yıkılıyoruz resmen. Çok kötü olduk. Hergün onu düşünüyoruz. Annesi oğluna kavuşamadığı için hastalandı. Şimdi ilaçla ayakta durabiliyor. Sürekli ağlıyor. Serter'in kardeşleri de çok üzgün. Bir an önce abilerinin yanında olmasını istiyorlar. Hergün onun resimlerine bakıyorlar. Küçük çocuğum abisine çok üzüldüğü için hastalandı. Şimdi onu sürekli Ankara'ya tedaviye götürüyorum. Ben ne yapacağıma artık şaşırdım. Serter oğlum için Ankara'da girişim mi yapayım yoksa hasta olan çocuğum için Ankara'da hastane kapılarında mı gezeyim? Çok yoruldum. Devlet bana yardımcı olsun oğlumu bize kavuştursun."