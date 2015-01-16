IŞİD'in kaçırdığı İtalyan rehineler serbest bırakıldı

İtalyan hükümetinin sosyal paylaşım sitesi "twitter"daki resmi hesabı "palazzo chigi"den paylaşılan iletide; "Greta Ramelli ve Vanessa Marzullo özgürler. Çok yakında evlerine dönecekler" ifadesi kullanılarak, 6 aydır esaret altında olan genç kızların serbest bırakıldıkları belirtildi.

Parlamento ile İlişkiler Bakanı Maria Elena Boschi’nin, yardım gönüllüsü genç kızların özgürlüklerine kavuştuğu haberini Temsilciler Meclis’teki oturum sırasında duyurması alkışlarla karşılandı.

"Horryaty Projesi" isimini verdikleri proje kapsamında; satın aldıkları acil insani yardım ve gıda yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için Temmuz sonlarında Halep’e giden 21 yaşındaki Vanessa Marzullo ve 20 yaşındaki Greta Ramelli’nin Ağustos ayının başınında kaybolduğu açıklanmıştı.

IŞİD tarafından kaçırıldıkları ifade edilen ve kendilerinden uzunca bir süre haber alınamayan genç kızların yeni yılın ilk gününde, 17 Aralık tarihli bir videosu yayınlanmış, bu videoda kara çarşafa girdikleri dikkati çeken kızların Başbakan Matteo Renzi liderliğindeki İtalyan hükümetinden kendilerini kurtarmaları için yardım istediği görülmüştü.