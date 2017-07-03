IŞİD'in kaçırdığı erin babası: Bize sadece sabredin diyorlar

Kilis’te IŞİD tarafından kaçırılan ve aralıkta yakıldığı görüntüleri yayımlanan er Serter Taş’tan 22 aydır haber alınamıyor. Babası “Perişan haldeyiz” dedi. Baba Taş, “Bırakın desteği, kimse bilgi vermiyor, sabredin diyorlar. Savunma Bakanlığı’ndan randevu istedik ama oyalıyorlar” diye konuştu.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Kilis’te askerliğini yaparken IŞİD tarafından kaçırılan ve aralık ayında örgüt tarafından yakılarak şehit edildiği iddia edilen er Serter Taş’ın durumu bilmeceye dönüştü. “Perişan haldeyiz” diyen baba Aydın Taş, kimsenin oğluyla ilgili bilgi vermediği, durumlarını sormadığını ifade etti. Baba Taş, oğlunun yaşayıp yaşamadığının tespiti amacıyla Iğdır’da gaiplik davası açtı.

Kilis’in Suriye sınırında konuşlu Şehit Mehmet Hudut Karakolu’nda görevli askerler devriye gezerken IŞİD’li teröristlerin saldırısına uğradı. Saat 18.15 sıralarındaki saldırı sonucu er Yusuf Beylem şehit oldu, 21 yaşındaki Serter Taş ise kaçırıldı. Dönemin Kilis Valisi Süleyman Tapsız, ilk açıklamada olayı Suriye’den Türkiye’ye geçmeye çalışan kaçakçı grubunun yaptığını, ‘bir askerimizin de kayıp’ olduğunu kaydetti. Ancak Genelkurmay Başkanlığı, saldırının IŞİD bölgesinden yapıldığını açıkladı. Kilis Emniyet Müdürlüğü tarafından teknik takibe alınan Suriye uyruklu ‘İsa’ isimli şahsın bir görüşmede, sınırı geçerken ‘Ebubekir’ kod adlı İlhami Balı’nın ateş ederek bir askeri şehit ettiğini, diğerini de yanında götürdüğünü söylediği tespit edildi. Bu er, Serter Taş’tı. Olayın ardından IŞİD bölgesi top atışlarıyla vuruldu. Ancak 1 Ekim 2015’ten bu yana Serter Taş’ın kurtarılması çalışmaları sonuçsuz kaldı.

IŞİD, 22 Aralık 2016’da iki Türk askerinin yakılarak şehit edilmesine ilişkin video yayımladı. O görüntülerdeki askerlerden biri de Serter Taş’tı. Ancak bütün devlet ve hükümet yetkilileri, görüntülerle ilgili sessiz kalmayı tercih etti.

Taş ailesi: Perişanız

Iğdır’ın Aralık ilçesinde yaşayan Taş ailesi, 21 aydır oğullarının yolunu gözlüyor. Telefonla ulaştığımız baba Aydın Taş, “Perişan durumdayız” dedi. Devletten kimsenin kendilerini arayıp sormadığını belirten Taş, “Bu aile ne yapıyor? Bu çocuğa sahip çıkıldı mı çıkılmadı mı diye kimse bilgi vermiyor” diye konuştu. Şu anda maddi-manevi kimseden destek görmediklerinin altını çizen Aydın Taş, “Bırakın desteği, kimse bilgi dahi vermiyor. Sadece biz aradığımızda sabredin diyorlar. Genelkurmay’dan Milli Savunma Bakanlığı’ndan randevu talebinde bulunduk. Sadece oyalıyorlar. Görüşemedim. Çalışmalarımız devam ediyor diyorlar” diye konuştu.

Eşinin psikolojik durumunun iyi olmadığını ifade eden Taş, “Bazen uykudan uyanıyor ve oğlumu getir diyor. İlaçla ayakta duruyor. Ama nereye kadar? Yakında iki yıla gireceğiz. Devlet ne yapıyor? Bu aile ne ile geçimini sağlıyor diye kimse bizimle ilgilenmiyor. Oğlumla beraber askerlik yapanlar şimdi ailelerinin yanında. Ama bizim oğlumuz ortada yok. Tek umut Allah’a kalmış” ifadelerini kullandı.

Iğdır’da oğlunun kayıp olmasıyla ilgili gaiplik davası açtığını kaydeden Taş, “Nereye başvurduysam bir şey demediler. Sağ olup olmadığının tespitini istiyorum” dedi.