IŞİD'in kaçırdığı askerin babası: Erdoğan'ın oğlu olsa 24 saatte kurtarılırdı

IŞİD tarafından Kilis sınırında 23 gün önce kaçırılan ve hala kendisinden haber alınamayan Türk Askeri Serter Taş’ın babası, Aydın Taş, "Tayyip Erdoğan’ın kendi çocuğu olsa 24 saat içinde kurtarılırdı" dedi.

Baba Aydın Taş, "Şu tatil bitsin, eğer biz yine hiç haber alamazsak MİT Müsteşarlığı’nın kapısına dayanacağım. Başbakan olsun, Cumhurbaşkanı olsun, bu devletin bütün yetkililerine tek ricam var; ellerini vicdanlarına koysunlar, bir baba olarak ve vicdanları biraz sızlıyorsa, beni haberdar etsinler, oğlumu bana getirsinler" diye konuştu.

Kilis’te bulunan Şehit Mehmet Hudut Karakolu’nda askerlik yapan 21 yaşındaki Serter Taş’ın, IŞİD tarafından kaçırılmasının üzerinden 23 gün geçti. Olaydan yaklaşık 10 gün sonra MİT yetkililerinin telefondan mesaj yoluyla IŞİD ile temasa geçtiği de belirtilmişti. MİT ile IŞİD arasında yapıldığı belirtilen o görüşmeden bu yana, asker Taş’ın durumuna yönelik herhangi bir açıklama yok.

Oğullarından bir an önce haber almak istediklerini belirten baba Aydın Taş, BirGün’den Zeynep Yüncüler'e konuştu. Taş, “Devletin bir yetkilisi kalkıp da bir bilgi vermiyor. Cumhurbaşkanı, Başbakan bir zahmette bulunup telefon bile açmıyorlar bize. Kürt olduğumuz için mi ayrımcılık yapıyorlar? O zaman niye evladımızı askere alıyorlar? Niye bizi böyle perişan ediyorlar. Şimdi bir Türk evladı olsaydı, farklı bir muamele mi gösterirlerdi? ‘Nasıl olsa Kürtler umurumuzda değil’ mi, diyorlar? Öğrenmek istiyorum. Mesela benim çocuğum Tayyip Erdoğan’ın kendi çocuğu olsa, 24 saat içinde kurtulurdu” diye konuştu.

'Bayramda yanımda olacaktı'

Kaçırılma olayından 4 gün önce oğlu ile konuştuğunu ve bayram planı yaptıklarını söyleyen Baba Taş, “Ayın 10’unda bayram iznine çıkacaktı, oğlum şimdi yanımızda olacaktı, perişanız. Bize bir umut, bir ışık yolu göstersinler. Herkes bayram alışverişinde, hazırlığında, biz de elimiz kolumuz bağlı, bir telefon bekliyoruz, öldü mü yaralandı mı her şeye razıyım artık, sadece bir telefon istiyorum. Anne her gün sakinleştirici iğneler ile ayakta duruyor” dedi.

‘MİT’in kapısına dayanacağım'

Bayram bitiminden hemen sonra Ankara’ya gideceğini belirten baba Taş şöyle devam etti: “Şu tatil bitsin, eğer biz yine hiç haber alamazsak MİT Müsteşarlığı’nın kapısına dayanacağım. Başbakan olsun, Cumhurbaşkanı olsun, bu devletin bütün yetkililerine tek ricam var; ellerini vicdanlarına koysunlar, bir baba olarak ve vicdanları biraz sızlıyorsa, beni haberdar etsinler, oğlumu bana getirsinler. Benim çocuğumun geri gelmesi için, illa yüksek mevkilerde mi olmam gerekiyor. Mit Müsteşarı, Başbakan, Cumhurbaşkanı veya Konsolosluk Başkanı mı olayım, soruyorum…”