IŞİD'in istihbarat şefi öldürüldü

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi uluslararası koalisyon güçlerinin hava saldırısı desteğiyle radikal İslamcı terör örgütü IŞİD'in İstihbarat Sorumlusu Esved ile iki üst düzey militanını öldürdüğü bildirildi

Habertürk'te yer alan habere göre, IKBY Güvenlik Ajansı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Terör örgütü IŞİD'in üst düzey kadrolarının etkisiz hale getirilmesi çerçevesinde, antiterör birliklerinin elde ettiği geniş istihbarat bilgilerinden sonra, uluslararası koalisyon güçlerinin hava saldırısı desteğiyle, örgütün İstihbarat Divanı Sorumlusu Ali el-Esved ve beraberindeki diğer iki üst düzey militan Musul yakınlarındaki Tel Enibe köyü yakınlarında öldürüldü" ifadesi kullanıldı.

IŞİD, 10 Haziran 2014'ten beri Irak'ın ikinci büyük kenti konumundaki Musul'un kontrolünü elinde tutmaya devam ediyor.