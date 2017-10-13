IŞİD'in Irak ve Suriye'deki 'eylem'lerine Avrupa 'soykırım' dedi, AKP çekimser kaldı

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, IŞİD’in Ezidi, Hıristiyan ve Sünni olmayan Müslümanlara karşı eylemlerini soykırım olarak tanıdı. AKP’li Suat Önal ise çekimser kaldı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, IŞİD’in “soykırım ve insanlığa karşı suç” işlediğine dair uluslararası kararlara bir yenisi eklendi. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM), IŞİD’in Irak ve Suriye’de özellikle Ezidi, Hristiyan ve Sünni olmayan Müslümanlara karşı soykırım gerçekleştirdiğinin resmen tanınması, bunun için yargılanıp cezalandırılması için Avrupa devletlerine çağrı yapan bir karar aldı. Bu, IŞİD üyelerinin Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde (UCM) yargılanmasının önünü açacak.

4 çekimser oya karşı 67 oyla kabul edilen karar için 4 CHP’li ve 2 HDP’li parlamenter lehte oy verdi. Oylamaya katılan tek AKP’li Suat Önal, çekimser kaldı. AKP’li parlamenterler, IŞİD’in “Sünni Müslümanları da hedef aldığının” ve “Ermeni soykırımı” iddiaları açısından ceza hukuku atfının eklenmesine yönelik üç değişiklik önergesi sundu, ama hiçbirini oylama sırasında savunmadıkları için önergeler otomatik olarak düştü.