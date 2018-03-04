IŞİD'in infazcısı yakalandı

Şanlıurfa'da, Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen bir IŞİD'li gözaltına alındı. Teröristin IŞİD'in infazcısı olduğu bildirildi. Teröristle irtibatlı olduğu kaydedilen bir kişi daha gözaltına alındı.

Teröristin, suriye'nin Deyrizor kentinden yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edildi ve operasyon düzenlendi. Hücreevine yapılan baskında şüpheliyi yakalayan ekipler, irtibatlı olduğunu belirledikleri bir kişiyi daha gözaltına aldı.



IŞİD'linin, örgütün infaz ekibinden olduğu belirlendi. 2 terörist tutuklandı.