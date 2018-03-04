T24 LogoT24 Logo
Gündem

IŞİD'in infazcısı yakalandı

Yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan teröristle bağlantılı bir kişi daha gözaltına alındı

04 Mart 2018 16:15

Şanlıurfa'da, Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen bir  IŞİD'li gözaltına alındı. Teröristin IŞİD'in infazcısı olduğu bildirildi.  Teröristle irtibatlı olduğu kaydedilen bir kişi daha gözaltına alındı.

Teröristin, suriye'nin Deyrizor kentinden yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edildi ve operasyon düzenlendi. Hücreevine yapılan baskında şüpheliyi yakalayan ekipler, irtibatlı olduğunu belirledikleri bir kişiyi daha gözaltına aldı. 

IŞİD'linin, örgütün infaz ekibinden olduğu belirlendi. 2 terörist tutuklandı.

ETİKETLER

ŞanlıurfaIŞİDinfazyakalama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24