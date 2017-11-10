IŞİD'in infazcısı İzmir'de yakalandı

Terör örgütü IŞİD’in Suriye’deki idam timinde yer aldığı belirtilen 17 yaşındaki M.S. İzmir’de yakalandı.
İzmir'de IŞİD'e yönelik 28 Ekim'den bu yana yapılan operasyonlarda 23 kişi gözaltına alındı. 11'i tutuklanan şüphelilerden 5'i serbest bırakılırken, 7 kişinin işlemleri sürüyor.
DHA'nın haberine göre, tutuklananlar arasında IŞİD saflarında 'Bixi' makineli tüfek kullanan, infazlarda görev yapan Suriye uyruklu 17 yaşındaki M.S. de bulunuyor.
Çatışma sırasında yanında bomba patlayınca yaralanan M.S.'nin, sağ elini bileğinden kaybettiği, bacağından da ağır şekilde yaralandığı belirtildi. M.S.’nin, iyileştikten sonra Avrupa’ya kaçmak için İzmir’e geldiği kaydedildi.