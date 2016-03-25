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Dünya
Deutsche Welle

ABD: IŞİD’in iki numarası öldürüldü

ABD Adalet Bakanlığı, daha önce Kaduli'nin yakalanmasına yardımcı olanlara 7 milyon dolar ödül verileceğini açıklamıştı

25 Mart 2016 19:28

ABD Savunma Bakanı Ashton Carter, IŞİD'in iki numarası Abdürrahman Mustafa El Kaduli'nin Suriye'de düzenlenen bir hava saldırısıyla öldürüldüğünü açıkladı. Kaduli'nin örgütün finansal işlerinden sorumlu olduğu belirtiliyor.

Savunma Bakanı Carter, saldırının detayları hakkında bilgi vermezken operasyonun ABD'nin "IŞİD kabinesini yok etmeye dönük sistematik çabalarının" bir parçası olduğunu belirtti.

ABD Adalet Bakanlığı, daha önce Kaduli'nin yakalanmasına yardımcı olanlara 7 milyon dolar ödül verileceğini açıklamıştı.

Kaduli'nin 2004 yılından beri El Kaide üyesi olduğu sanılıyor. IŞİD'in yönetim kademesi hakkında bilgiler sınırlı. Yönetimdeki isimlerin sadece bir kısmı ABD'nin arananlar listesinde yer alıyor.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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