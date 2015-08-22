IŞİD'in iki numarası Hacı Mutaz öldürüldü

ABD'nin İnsansız Hava Aracı (İHA) ile yaptığı operasyonda IŞİD'in iki numarası, Ebubekir El Bağdadi'nin yardımcısı ve örgütün silah lojistiğinden sorumlu olan Hacı Mutazz kod adlı Fadıl Ahmed el- Hayali öldürüldü.

Açıklama Beyaz Saray'dan yapıldı. Beyaz Saray, 18 Ağustos Salı günü Musul yakınlarında bir araçla seyahet ederken İHA’larla vurulan Hacı Mutazz’ın öldüğünü, bugün yaptığı bir açıklamayla doğruladı.

Hacı Mutazz olarak bilinen Fadıl Ahmed el-Hayali’nin söz konusu saldırıda yaralandığı ve ameliyata alındığı öne sürülüyordu.

Beyaz Saray’ın yaptığı açıklamayla, Bağdadi’nin yardımcısı ve örgütün silah lojistiği, operasyon, finans ve medyadan sorumlu yöneticisi Hacı Mutazz öldürüldüğü kesinlik kazanmış oldu.