IŞİD'in iki numarası Adnan İsmail Bilavi öldürüldü

Irak-Şam İslam Devleti’nin iki numaralı ismi Adnan İsmail Bilavi’nin öldürüldüğü ileri sürüldü. Bilavi’nin, IŞİD'in silahlı konseyinin 4 üyesinden biri olduğu biliniyor.

Reuters haber ajansı Irak devlet televizyonundan aktardığı habere göre, Irak Hava Kuvvetleri'nin Musul içinde ve etrafında isyancılara ait noktaları bombaladığını iddia etti.

Irak devlet televizyonunun haberinde, Musul ve Tikrit’i ele geçiren ve Kerkük’e ilerlediği belirtilen Irak Şam İslam Devleti IŞİD örgütünün lider El Bağdadi’den sonraki ikici ismi olan Adnan İsmail Bilavi’nin öldürüldüğü de iddia edildi.

BBC'ye konuşan Kürt kökenli milletvekili Mahmut Osman ise, Irak merkezi yönetiminden talep gelmesi durumunda, Kürtlerin IŞİD'e karşı savaşmaya hazır olduğunu söyledi. Osman, "Irak ordusu çekildiği için Kürtler onların mevzilerini alıyor" dedi.