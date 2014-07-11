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Dünya

IŞİD’in Hristiyan kökenli komutanı

Babası, IŞİD üyesi Şişhani’nin Gürcistan’dan Ortadoğu’ya uzanan hikâyesini anlattı

11 Temmuz 2014 22:28

Gençliğinde çok farklı bir hayatı olan Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) üyesi Ömer el Şişhani, bölgenin en korkulan militanlarından bir tanesi.

Nina Akhmeteli’nin BBC’de yer alan haberine göre, Asıl adı Tarhan Batiraşvili olan Şişhani, Gürcistan’da bir Hristiyan olarak dünyaya geldi.

Suriye'deki cihat, Şişhani'nin ilk savaş deneyimi değildi. Gürcü IŞİD üyesi, daha önce de 2008 yılındaki Güney Osetya Savaşı'nda Rusya'ya karşı Gürcü ordusuna hizmet etmişti.

Şişhani’nin babası Batiraşvili, oğlunun Gürcistan’dan IŞİD üyeliğine uzanan serüvenini "Üç oğlum var ve hepsi de Müslüman oldu. Ben Hristiyan’ım ve kiliseye giderim. Ne babam ne de dedem Müslüman'dı. Hepimiz kutsal yerlerde duamızı ettik. Ama bu üçü de radikal hocalara dönüştü" sözleriyle anlattı.

"Çaresizseniz ne olursa yaparsınız. Şimdi oğlum inançlarından dolayı terk ettiğini söylüyor, ama ben fakir olduğumuz için gittiğini biliyorum" diyen Batiraşvili, Şişhani'nin radikalleşmesinde yoksulluğun etkili olduğunu savundu.

Babası, oğlunu Suriye’ye gitmeye ve orada kalmaya teşvik eden nedenlerin de zamanla değiştiğini kabul ediyor ve ekliyor: "Şimdi evet, değişti, artık sebep para değil, bir savaşı yönetiyor."

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