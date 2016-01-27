'IŞİD'in hedefinde Türkiye'deki Ruslar var' iddiası

Rusya Federal Turizm Ajansı (Rosturizm) Türkiye'de bulunan Rus turistleri, IŞİD'in yeni terör saldırıları düzenleyebileceğine ilişkin kendilerine gelen bilgilerden dolayı gerekli güvenlik önlemleri almaları için uyardı.

DHA'nın Rosturizm tarafından yapılan açıklamaya dayandırdığı haberine göre, yetkili organların verdiği bilgileri istinaden IŞİD liderleri Türkiye'de bulunan Rus vatandaşlarını ele geçirmeyi planlıyor.

Yapılan açıklamada, "Elde ettiğimiz bilgilere göre ele geçirilen vatandaşlar kamu infazı düzenlenmesi ve Suriye hükümeti ile muhalefet ordularının çatışmalarda kullanılmaları için teröristler tarafından kontrol edilen alanlara gönderilebilir. Bu sebepten dolayı Türkiye'ye giden tüm turistlerin gerekli önlemleri almaları için uyarıyoruz" denildi.