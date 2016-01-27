T24 LogoT24 Logo
Gündem

'IŞİD'in hedefinde Türkiye'deki Ruslar var' iddiası

Rusya Federal Turizm Ajansı, Türkiye'ye giden tüm turistleri tedbir almaları için uyardı

27 Ocak 2016 18:40

Rusya Federal Turizm Ajansı (Rosturizm) Türkiye'de bulunan Rus turistleri, IŞİD'in yeni terör saldırıları düzenleyebileceğine ilişkin kendilerine gelen bilgilerden dolayı gerekli güvenlik önlemleri almaları için uyardı.

DHA'nın Rosturizm tarafından yapılan açıklamaya dayandırdığı haberine göre, yetkili organların verdiği bilgileri istinaden IŞİD liderleri Türkiye'de bulunan Rus vatandaşlarını ele geçirmeyi planlıyor.

Yapılan açıklamada, "Elde ettiğimiz bilgilere göre ele geçirilen vatandaşlar kamu infazı düzenlenmesi ve Suriye hükümeti ile muhalefet ordularının çatışmalarda kullanılmaları için teröristler tarafından kontrol edilen alanlara gönderilebilir. Bu sebepten dolayı Türkiye'ye giden tüm turistlerin gerekli önlemleri almaları için uyarıyoruz" denildi.

 

ETİKETLER

ışidrusrus turisthabertedbiruyarıterör örgütüeylemhedefgündem

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24