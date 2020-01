IŞİD'in hedefinde Can Dündar ve Adnan Oktar da vardı!

İstanbul Adalet Sarayı önünde önceki gün silahlı saldırıya uğrayan gazeteci Can Dündar’ın terör örgütü IŞİD’in de hedefinde olduğu ortaya çıktı. IŞİD şüphelisinin telefonunda, "Can Dündar nerede oturuyor?", "Adnan Oktar nerede yaşar?", "Antalya’da eşyalık kiralık ev" başlığı altında kayıtlara rastlandı. Polise ve soruşturmayı yapan Gaziantep Cumhuriyet Savcılığı’na göre Can Dündar, Adnan Oktar ile Antalya’da yapılacak olan ve 23 Nisan 2016’da başlayan EXPO 2016 Antalya fuarı IŞİD’in hedefindeydi.

Taksim’de 19 Mart’ta 5 kişinin öldüğü 46 kişinin yaralandığı canlı bomba saldırısından sonra olay yerinde bulunan el yazısı ile “omehmet458@gmail.com” yazılı mail adresi ile b977 ile başlayan 12 haneli şifre, İstanbul polisini Gazintep’teki IŞİD hücresine ulaştırdı.



IŞİD’in Gaziantep sorumlusu olduğu öne sürülen Ma’raj kod adlı Ercan Çapkın ile ikinci adam Hüseyin Kaya gözaltına alındı. Hüseyin Kaya’nın Gaziantep Şahinbey, Güneş Mahallesi’ndeki evine yapılan operasyonda canlı bomba eylemi yapacakları iddiaedilen Mehmet Mustafa Çevik ile İbrahim Gürler de gözaltına alındı. Taksim’deki kanlı saldırının eylem emrini de verdiği ileri sürülen Hüseyin Kaya’nın evinde yapılan aramada bulunan cep telefonundaki bilgiler ise soruşturmayı derinleştirdi. Bu telefonun internet geçmişinde yapılan aramalar, Can Dündar, Adnan Oktar ve Antalya isimlerini ön plana çıkardı.

Hürriyet'ten Toygun Atilla'nın haberine göre, telefonda, ‘Can Dündar nerede oturuyor?’, ‘Adnan Oktar nerede yaşar?’, ‘Antalya’da eşyalık kiralık ev’ başlığı altında kayıtlara rastlandı. Polise ve soruşturmayı yapan Gaziantep Cumhuriyet Savcılığı’na göre Can Dündar, Adnan Oktar ile Antalya’da yapılacak olan ve 23 Nisan 2016’da başlayan EXPO 2016 Antalya fuarı IŞİD’in hedefindeydi.



Bu bilgiler acil koduyla İstanbul Emniyeti ve Cumhuriyet Başsavcılığı ile paylaşıldı. Bunun üzerine Can Dündar’a 1 yakın koruma tahsis edildi. Antalya’da ise IŞİD eylemlerine karşı güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.



Geçen hafta Antalya’da IŞİD’e yönelik operasyonda içinde 18 kilo plastik patlayıcı tuzaklanmış iki intihar yeleği ele geçirilmişti. Hürriyet, Taksim’de canlı bomba eyleminin detaylarını “Taksim’in şifresi” başlığı ile önceki gün haberleştirmişti.