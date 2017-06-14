IŞİD'in 'HDP mitingi' saldırısında yeni görüntüler: Mavi kıyafetli kim?

5 Haziran 2015 tarihinde HDP’nin Diyarbakır’da düzenlediği seçim mitingine yönelik IŞİD'in düzenlediği saldırıya ilişkin açılan davanın dosyasına yeni görüntüler girdi. MOBESE görüntülerine göre IŞİD sanığı Orhan Gönder’le birlikte mavi kıyafetli bir kişi daha görülüyor. Görüntülerde bir polis, Orhan Gönder ve söz konusu kişiyle kısa süreli görüşüyor.

5 Haziran Diyarbakır davasının son duruşmasında müşteki avukatı Özgür Faik Erol, dava dosyasına giren 20 ve 21 numaralı MOBESE görüntülerinde sanık Orhan Gönder ile yer alan mavi giyimli bir şahsa dikkat çekmiş ve kimliğinin tespit edilip mahkemede ifade vermesine dair talebi kabul edilmişti.

Dihaber’in ulaştığı söz konusu görüntülerde sanık Orhan Gönder’in mavi kıyafetli bir kişi ile kaldırımda çay içtiği görülüyor. Ardından alanda görevli bir polis, kaldırımda çay içen mavi giyimli şahıs ve Orhan Gönder ile konuşup, kısa süreli iletişim kuruyor. İkinci görüntüde ise sanık Gönder ve mavi giyimli kişi beraber eylem alanından uzaklaşıyor. Görüntüler saat 11.00 civarlarına ait.

"Yolda tanıştık" iddiasında bulunmuştu

Sanık Gönder, söz konusu mavi giyimli şahısla ilgili olarak "Adını şimdi hatırlayamadığım o kişiyle çay ocağının yanında tanıştık, sonra tuvalet ihtiyacım olduğunu söyledim, o da tanıdığının bir kahvesi olduğunu söyledi ve kahveye gittik. Kahveden çıktıktan sonra o yoluna ben yoluma gittim" şeklinde iddialarda bulunmuştu.

"Şahsın bulunmasını talep ettik"

Avukat Özgür Erol, söz konusu mavi giyimli şahsın bu güne kadar ifadesinin dahi alınmadığını belirtti. Görüntülerdeki şahsın saldırıyla ne ölçüde alakasının olup olmadığını tam olarak bilmediklerini ifade eden Erol, "Biz bu görüntüleri incelediğimiz andan itibaren bu kişinin kimliğinin tespit edilip ifadesine başvurulmasını talep ettik" diye konuştu.

"Deliler eksik toplandı"

Dava dosyasının "güvenlik" gerekçesiyle Ankara'ya taşınmasına işaret eden Erol, "Bu nedenle deliller eksik toplandı, gerekli araştırma yapılmadı. Şu anda biz dosya içindeki eksiklikleri tamamlama çabasındayız. Bu görüntülerdeki mavi giyimli şahıs tespiti yapılmamış, ifadesine başvurulmamış. Bunu mahkemenin dikkatine sunduk" dedi.

"Soruşturmanın eksik yürüdüğünün kanıtıdır"

Erol, IŞİD’in yaptığı katliamlarda daha derinlikli araştırmaların yapılmasını gerektiğini belirtti ve şunları ekledi:

"Sanığın olaydan geriye doğru MOBESE sistemiyle yaptığı görüşmeler geçtiği güzergâhlar girdiği çıktığı bütün yerler tespit edilip görüştüğü tüm kişilerin ifadelerinin alınması gerekirdi. Bunların hiç biri yapılmadı. Bu da soruşturmanın ne kadar eksik ve gevşek bir şekilde yürütüldüğünün bir kanıtıdır. Biz bunu tespit ettik ve mahkeme bu kişinin kimliğini tespit edip ifadesini alacak."

Erol, görüntülerde Gönder ve yanındaki şahısla iletişime geçen polis hakkında ise bir talepte bulunmadıklarını belirterek, “Polis söz konusu alanda bulunan herkesi uzaklaştırıyor. Biz tüm polislerin ifadesine başvurulmasını talep ettik ancak reddedildi” dedi.