Financial Times: IŞİD'in günlük geliri 1 ila 5 milyon dolar arasında

İngiliz ekonomi gazetesi Financal Times, geçtiğimiz hafta Amerikan Senato'sunda da ele alınan IŞİD'in para kaynaklarıyla ilgili bir makale yayımladı. Yayımlanan makalede, IŞİD'in günlük gelirinin 1 ila 5 milyon dolar arasında değiştiği tahminine yer verildi. Makalede, IŞİD'in en büyük gelir kaynaklarından biri olan kaçak petrol ticareti de irdelendi.

IŞİD'den Türkiye'de petrol alıyor

Makalede, Irak ve komşu ülkeler arasındaki petrol ağından şöyle bahsediliyor:

“Enerji uzmanları ve Batılı yetkililere göre, IŞİD karaborsada günde 80 bin varile kadar petrol aklıyor ve bunun da değeri birkaç milyon doları buluyor. Petrol bazen engebeli dağ ve çöl yollarından, hatta bazen Reyhanlı, Zaho veya Penjwin gibi meşru geçitlerden Türkiye, İran ve Ürdün’de tüketim için kaçırılıyor.”

IŞİD, kaynakları kesilerek durdurulur

Financal Times, IŞİD’in gelirlerinin büyük çoğunluğunu Irak ve Suriye’de ele geçirdiği bölgelerden sağladığı kaydettiği makalesinde IŞİD’in ilerleyişini durdurmak için günlük gelir kaynaklarını kurutmak gerektiği vurgulanan makalede: “IŞİD’in gelirini çökertmek için, batılı hükümetler ve Ortadoğu’daki müttefiklerinin, öncelikle onyıllardır devam eden kaçak petrol ağına bakmaları gerektiği belirtilerek bu petrol ağının şuan IŞİD tarafından da kullanıldığı vurgulanıyor. Uluslararası uzmanlara göre, bu kârlı gayriresmi ticaret, Irak’ın kuzeyi, kuzeydoğu Suriye, Türkiye’nin güneyi, İran’ın bazı bölümlerini kapsıyor ve IŞİD parasının büyük kısmını buradan kazanıyor.”

Türkiye'nin sınır önlemleri işe yaradı

Haberde ayrıca Irak, İran, Suriye ve Türkiye’deki sınır görevlilerinin, nakliyatların geçişine izin vermek için rüşvet aldığından şüphe edildiği vurgulanıyor. Bir Türk yetkilinin, ele geçirilen kaçak petrol miktarının 2011 yılında 35 bin ton iken, 2014’ün sadece ilk altı ayında 50 bin tonu aştığını söylediği kaydediliyor. Ancak Türkiye sınırındaki kontrollerin sıkılaşması sonucunda son dönemde pazarın değiştiği de belirtilerek, “Türkiye ve Irak Kürdistan hükümetleri yeni önlemler açıkladı. Suriye’de ham petrol fiyatları 25 dolardan 41 dolara çıktı, bu da Türkiye’nın sınırda uyguladığı yeni önlemlerin ardından petrol üretiminin azaldığına işaret ediyor” deniliyor. Haberde ayrıca İngiliz küresel risk ve stratejik danışmanlık şirketi Maplecroft’un en son raporundan bilgilere yer verilerek, IŞİD’in Suriye’de 10 petrol yatağından 6’sını, Irak’ta da en az dört küçük petrol sahasını ele geçirdiği belirtiliyor.

Işid mağazaya vergi, elektriğe fatura kesecek

Financal Times makalesinde, IŞİD bağışlarının Endonezya’ya kadar uzandığını belirterek müfettişlerin Körfez’de banka hesap numaralarını incelemeye aldığı kaydetti. IŞİD’in ayrıca ele geçirdiği bölgelerde perakende mağazalarından ayda 2 dolar civarında vergi aldığını belirtilen makalede, “Suriyeli bir aktiviste göre, IŞİD önümüzdeki günlerde ele geçirdiği bölgelerde elektrik ve su tüketimi için fatura kesmeye başlayacak” deniliyor