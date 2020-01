IŞİD'in gelinleri' anlatıyor: Allah için cihat diyorlar, ama sadece kadın ve seks peşindeler

ABD desteğinde Rakka’nın IŞİD’ten alınması operasyonu sürerken CNN televizyon kanalı, Şanlıurfa-Akçakale’nin 20 km güneyindeki Ayn İsa’daki bir kampta tutulan IŞİD militanlarının eşleriyle görüştü. ‘Müslüman, dindar erkeklerle yeni bir hayat kurma’ umuduyla Rakka’ya giden birçok kadın düş kırıklığına uğramış. Endonezyalı bir gelin, “Cihat diyorlar ama, sadece kadın ve seks peşindeler” diyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinin 20 km güneyinde PYD kontrolündeki Suriye’nin Ayn İsa beldesindeki bir kampta tutulan terör örgütü IŞİD militanlarının eşleriyle konuştu. Fransız Saida, IŞİD'li eşinin ölümünün ardından ülkesine geri dönmenin hayalini kuruyor. Suriyeli İngilizce öğretmeni May, Türkiye’ye kaçmak isterken uğradığı Rakka’da Faslı bir IŞİD'liye aşık olup kalmış. Endonezya’dan gelen üç kızkardeş ise IŞİD'in bedava sağlık ve eğitim vaadine kandıklarını söylüyor.

Fransız gelinin hayali Akdeniz

Saida, Fransa’nın güneyindeki Montpellier’den. IŞİD'in güçlü, dindar bir erkekle yeni bir hayat kurma vaadiyle ‘Halifeliğe’ katıldığını söylüyor. Rakka’ya gelince ‘madafa’ diye adlandırılan kadınlar lojmanına yerleştirildiğini anlatan Saida, şöyle devam ediyor: “Buraya geldiğinizde bir CV hazırlıyorsunuz, yaşınız, adınız, kişilik özellikleriniz, nasıl birini aradığınız. Erkekler de CV yolluyor. Çöpçatanlık gibi. 15-20 dakikalık görüşmeler oluyor, sonra ‘evet’ ya da ‘hayır’ diye karar veriyorsunuz. İkiniz de kabul ediyorsanız evleniyorsunuz. Çok hızlı oluyor.” Saida, Yasin isimli bir IŞİD'liyle evlenmiş. 14 aylık bir oğlu var. Rakka’dan kaçabilmek için bir çobana 6 bin dolar ödediğini söylediği eşi Yasin ise kaçarken hayatını kaybetmiş. IŞİD'li kadınların tutulduğu kampta çiçekli bir başörtüsü ile gezen genç kadın şimdi ülkesine geri dönmek istiyor. Hayali Akdeniz’de bir plajda bikiniyle denize girmek. “Hayatı seviyorum. Çalışmayı seviyorum. Kot pantolonumu seviyorum. Makyajı seviyorum, anne, babamı seviyorum. İstediğim tek şey geri dönmek, arabamı almak, seyahat etmek” diyor.

Rakka’dan kaçarken yakalan IŞİD militanlarının eşleri Türkiye’ye yakın bir kampta tutuluyor. İçlerinde yurtdışından gelip IŞİD'e katılanlar da söz konusu.

Humuslu ingilizce öğremeni May

May, Humuslu bir İngilizce öğretmeni. Türkiye’ye kaçmaya çalışırken yolu Rakka’ya düşmüş. İlk eşinin bir keskin nişancı ateşiyle ölmesinin ardından karar vermiş kaçmaya. Çocuklarıyla Rakka’daki bir arkadaşının evine sığındığında, kapı komşusu Bilal ile tanışmış. May, Bilal için ‘Sanırım onu bana Allah yolladı’ diyor. Şimdi Kobani’de tutulan Bilal’in barışçıl, savaş istemeyen biri olduğunu anlatıyor. Rakka’da birçok kadının kendisi gibi şanslı olmadığı da söylüyor. “Avrupalı kadınlar IŞİD'e geldiğinde kendilerine güçlü, silahlı, onları koruyabilecek Avrupalı erkek arıyorlar. Tıpkı filmlerdeki gibi. Ama çoğu düş kırıklığına uğruyor; çünkü üç ya da dört gün sonra ya da bir ay sonra boşanıyorlar.” Bir kadının altı kez boşanıp evlendiğini anlatan May, yargıcın kadını kırbaç ya da hapisle tehdit ettiğini aktarıyor.

Kadın ve seks peşindeler

Endonezya’nın başkenti Cakarta’dan Rakka’ya gitmek için servet ödeyen üç kızkardeş, ‘Müslüman dindar erkek’ sandıkları IŞİD militanlarından düş kırıklığına uğramış durumda. “Allah için cihat diyorlar, ama sadece kadın ve seks peşindeler. İğrenç. Bir dulla evlendiklerinde binlerce dolar aldıklarını duydum. Sabah evlenmek istediklerini, akşamdan haber veriyorlar” diyor.

Nur, özellikle kadın lojmanında yaşanan kavgalardan ve çekişmelerden şoke olmuş. “Lojmandaki kadınların tavrı, İslam’dan çok uzak. Sert mizaçlılar, dedikoducular, birbirlerine bağırıyorlar, arkalarından konuşuyorlar, dövüşüyorlar. Çok şaşırmıştım.” Rahma’nın kanseri ve Fina’nın bilgisayar eğitimi için Rakka’ya geldiklerini söyleyen üç kadın şimdi Endonezya’ya dönmenin yolunu arıyor.

Terör örgütü PKK’nın uzantısı YPG’nin ana unsur olduğu SDG’nin Rakka’ya yönelik ABD destekli operasyonu olanca şiddetiyle devam ederken daha fazla IŞİD'li ve eşinin kaçması bekleniyor. IŞİD'e kaçan bu kadınların ise bir gün eski hayatlarına dönüp dönemeyeceği bilinmiyor.