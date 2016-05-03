Emniyet, IŞİD'li İsmail Güneş'in Gaziantep'te saldırı yapacağını 5 gün önce haber vermiş!

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde bombalı araçla intihar saldırısı yapan İsmail Güneş, Diyarbakır, Suruç ve Ankara Gar katliamlarının faili olan IŞİD Gaziantep'in hücresiyle bağlantılı çıktı. Saldırıdan 5 gün önce İstihbarat Daire Başkanlığı, Gaziantep’te kamu kurumlarına yönelik eylem uyarısında bulunurken, yetkililere şüpheli olarak İsmail Güneş’in ismi de bildirildi.

Hürriyet’ten Fevzi Kızılkoyun’un haberine göre, 1 Mayıs sabahı Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde 2 polisin şehit edildiği olayda canlı bomba olduğu DNA eşleşmesiyle kesinleşen İsmail Güneş, amcası Ahmet Güneş’in etkisinde kalarak 2014 yılının başında Suriye’ye geçti. Suriye’de Ahmet Güneş ismiyle anılan grupla hareket eden İsmail Güneş, amcasının öldürülmesinden sonra Suruç ve Ankara Gar saldırısı eylemlerini planlayan ve İçişleri Bakanlığı’nca başına 4 milyon lira ödül konulan Yunus Durmaz’ın lideri olduğu Durmaz Grubu’na katıldı.

İstihbaratın takibindeydi

Suriye’den yasadışı yollardan Türkiye’ye giriş yapan intihar bombacısı Güneş, terör ve istihbarat birimlerince “Terör örgütü DEAŞ’a (IŞİD) müzahir kişi” olarak takibe alındı. Ayrıca Güneş’in bilgileri ve fotoğrafları da terör ve istihbarat birimlerinin kayıtlarına girdi. Suruç ve Ankara Gar’daki canlı bomba saldırısından sonra Güneş’in pasif eylemci olarak takibe alındığı ve halen emniyette bu kaydının bulunduğu belirlendi.

Kamu kurumları hedefte

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) İstihbarat Daire Başkanlığı’nın 1 Mayıs’taki saldırıdan 5 gün önce terör örgütü IŞİD’in Gaziantep’te eylem hazırlığında olduğu yönünde uyarıda bulunduğu belirlendi. Uyarı yazısında, “DEAŞ’ın emniyet, askeri birlikler, polis ve kritik kamu-kurumlarını hedef alacağı, bu yönde çalışma yürüttüğü, keşif çalışması yaptığı...” denildi. Uyarı yazısında intihar bombacısı İsmail Güneş ile bağlı bulunduğu örgütün hücre yöneticisi ve IŞİD’in sözde Gaziantep emiri Yunus Durmaz’ın da isimlerine yer verildi.

Fotoğraflı keşif

Emniyetin uyarısında, IŞİD’in sözde Gaziantep emiri Yunus Durmaz’ın eylem yapılacak noktalarda keşif yaptığına da dikkat çekildi. Terörle Mücadele Daire Başkanlığı’nın (TEM) 4322 sayılı yazısında, “Suriye’deki DEAŞ ile bağlantılı olan Yunus Durmaz’ın terör örgütü adına video ve fotoğraf çekerek keşif çalışması yaptığı, çok sayıda canlı bomba temin etmeye hazır olduğu” uyarısı yapıldı. Durmaz’ın keşif yaptığı illerden birinin de Gaziantep olduğu kaydedildi.

Polisin güzergâhı değişti

İstihbaratın bu uyarısından sonra Gaziantep genelinde ‘kırmızı alarm’ verildiği, polis ve askeri servislerin saatleri ile güzergâhlarının değiştirildiği öğrenildi. Kentteki 1 Mayıs gösterileri nedeniyle pazar günü önlem alacak emniyet personelinin toplanma ve dağılma noktalarında bu kapsamda değişiklik yapıldığı, il genelinde şüpheli, çalıntı ve ikiz plakalı araçlar üzerinde çalışma yürütüldüğü de kaydedildi.

Canlı bombanın, alınan önlemlere rağmen bariyerleri aşarak bombalı aracı Emniyet Müdürlüğü önünde patlattığı saldırıda 2 polis şehit olmuştu. DNA eşleşmesinde, bombacının IŞİD’li terörist İsmail Güneş olduğu kesinleşti.