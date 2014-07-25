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Dünya
Deutsche Welle

IŞİD'in fetvası araştırılıyor

Birleşmiş Milletler temsilcisinin, IŞİD'in Musul'da kadın sünneti fetvası çıkardığına yönelik haberinin doğruluğu araştırılıyor.

25 Temmuz 2014 13:16


Irak'ta IŞİD'in kadın sünnetine yönelik fetva çıkardığına dair açıklama, bazı gazeteciler ve uzmanlar tarafından şüpheyle karşılanıyor. BM'nin, IŞİD yeni adıyla İD'in, hileli bir açıklaması sonucu hataya düşmüş olabileceği belirtildi.

BM Irak temsilcilerinden Jacqueline Badcock'un, Cenevre'ye bir video konferansı aracılığıyla, Irak'ta 11-46 yaşları arasındaki kadınlara sünnet emri verildiğini açıklamış, haber kısa sürede tüm basında yayılmıştı. Ne var ki, IŞİD'in böylesi bir fetva vermediği yönünde sesler yükselmeye başladı.

Doha Düşünce Kuruluşu Brookings’den İslam uzmanı Charles Lister, Badcock'un açıklamasını, İD'in çarşamba günü internette yaptığı açıklamaya dayandırmış olabileceğini belirtti. Lister, İD'in böylesi bir açıklaması internette yayılırken, BM'nin farklı bir kaynaktan yararlanmış olabilme olasılığının çok az olduğunu belirtti.

Uzman, kadın sünnetinin, Selefi bir oluşum olan radikal İslamcı örgütün dini anlayışında yer almadığına dikkat çekiyor. Lister gibi birçok gazeteci de sosyal paylaşım platformu Twitter üzerinden, Irak'taki kaynaklarının böyle bir fetvayı teyit etmediklerini yazdı.

Birleşmiş Milletler, fetvanın şaibeli olması nedeniyle, konuyu araştırmaya başladıklarını ve Irak'taki kaynaklarla yeni bir değerlendirme yapılacağını belirtti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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