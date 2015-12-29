IŞİD'in 'eylem timi'nden olduğu iddia edilen yabancı uyruklu 3 kişi tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, geçtiğimiz hafta terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlediği 2 ayrı operasyonda, örgütün "eylem timi"nden olduğu iddia edilen kayıp 4 kişiyi yakaladı. Mahkemeye sevk edilen Pakistan uyruklu Abdul M.A. (24), Hafız A.B.M.F. (26) ve İngiliz uyruklu Hassan H. tutuklandı, Shanawa S.' (21) serbest bırakıldı.

DHA'nın haberine göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, 12 Kasım Perşembe günü terör örgütü IŞİD'e yönelik Silivri'de bir villaya düzenlediği operasyonda ele geçirdiği dijital verileri inceleyerek, örgütün "eylem timi"nden olduğu öne sürülen 4 kişiyi tespit etti.

2 ayrı operasyonda 4 kişi gözaltına alındı

TEM ekipleri, yaptıkları teknik ve fiziki takip sonucunda, şüpheli 4 kişinin yaşadıkları yerleri belirleyerek, geçtiğimiz hafta 2 ayrı operasyon düzenledi. Polis ekipleri, ilk operasyonu 24 Aralık Perşembe günü Şişli Mecidiyeköy'de bulunan bir eve düzenledi. TEM Özel Tim ekipleri, Pakistan uyruklu Abdul M.A. (24), Hafız A.B.M.F. (26) ve Shanawa S.'yi (21) yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler, ikinci operasyonu ise 25 Aralık Cuma günü Beyazıt otobüs duraklarında yaptı. Operasyonda, İngiliz uyruklu Hassan H. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 4 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilerek sorgulandı. Emniyet'teki işlemleri tamamlanan Pakistan ve İngiliz uyruklu şüpheliler mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden Abdul M.A., Hafız A.B.M.F. ve Hassan H. tutuklanırken, Shanawa S. serbest bırakıldı.