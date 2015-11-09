Mısır'da 224 kişinin ölümüyle sonuçlanan Rus uçağının düşüş nedeninin çok büyük bir ihtimalle uçağa yerleştirilen bomba olduğu iddiaları güçlenirken, havaalanlarındaki güvenliğin artırılması gerektiği tartışmaları gündeme geldi.

DHA’nın haberine göre, İngiltere Dışişleri Bakanı Philip Hammond, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu IŞİD'in aktif olabileceği Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkelerinde havaalanlarındaki güvenliğin yeniden gözden geçirilmesi ve güvenliğin artırılması gerektiğini kaydetti.

BBC'de yayınlanan Andrew Marr'ın programına konuk olan Dışişleri Bakanı Hammond, IŞİD militanlarının etkin olduğu ülkelerin havaalanlarında güvenliğin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini söyleyerek ekstra güvenliğin de daha fazla harcamaya ve uçuşlarda gecikme anlamına geleceğini ifade etti.

Türkiye, Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkelerindeki havaalanı güvenliği sorusu üzerine Hammond, “Eğer IŞİD veya IŞİD'in etkili olduğu bir grup tarafından düşen Rus uçağının içine patlayıcı bir madde yerleştirildiyse bu durumda IŞİD'in etkin olduğu tüm havaalanlarındaki güvenlik seviyesini gözden geçirmek zorundayız” diye konuştu.

Havaalanlarındaki güvenlik Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu'nun belirlediği yönetmeliğe göre düzenleniyor. IŞİD'in etkin olduğu ülkelerin havaalanlarındaki güvenliğin genişletilmesi hem havayolu şirketleri için ekstra harcama yolcular için ise zaman kaybı olacağı belirtilirken bütün bunların her şeye rağmen gerekli olabileceği ifade ediliyor.

İngiltere vatandaşlarını geri getiriyor

Diğer yandan Mısır'da bulunan 14 bin İngiliz vatandaşının 5 binin pazar gecesine kadar İngiltere'de dönmesi bekleniyor. İngiliz vatandaşlarının sadece el bagajlarını alarak uçmalarına izin verilirken İngiliz turistlerin uçuşları onaylanıncaya kadar otellerinden dışarı çıkmamaları gerektiği uyarısı yapılıyor.

Rusya da Mısır'a giden tüm uçuşları durdurdu. Sadece, Şarm El Şerh kentinde bulunan Rus turistlerin Rusya'ya getirilmesi için bazı uçuşlara izin veriliyor. 24 saat içinde 11 bin Rus vatandaşının Rusya'ya getirildiği açıklandı.