IŞİD'in en çok aranan lideri: Normal olarak bir hayvanın bile kafasını kesmek zordur ama...

Radikal İslamcı terör örgütü IŞİD'in en çok aranan liderlerinden Raşid Kasım, Fransa'yı terk ederek Suriye'ye gelmesinin ardından yaşadığı hayatını anlattı. Fransa'nın Normandiya bölgesindeki bir kiliseye yapılan baskında rahip Jacques Hamel'in öldürülmesiyle de bağlantısı bulunan Kasım, "Kafa keserken ne hissediyorsunuz?" sorusuna, "Normal olarak bir hayvanın bile kafasını kesmek zordur. Ama Allah'a düşman olan birinin kafasını kesmek bir zevktir" cevabını verdi.

Sputnik'in İngiliz Daily Mirror gazetesinden aktardığı habere göre, Kasım hayatını Washington'da yaşayan akademisyen Amarnath Amarasingam'a anlattı.

IŞİD'in propaganda videolarında da yer alan ve en çok aranan liderlerinden biri olan 29 yaşındaki Fransa doğumlu Raşid Kasım, ABD'nin Washington şehrinde dersler veren uluslararası ilişkiler uzmanı Amarnath Amarasingam ile internet üzerinde görüştü. Fransa'nın Normandiya bölgesindeki bir kiliseye yapılan baskında rahibin öldürülmesiyle de bağlantısı bulunan Kasım, temmuz ayında Fransa'nın Nice kentinde IŞİD militanı Muhammed Lahouaiej Bouhel'in bir tır ile düzenlediği ve 86 kişinin öldüğü intihar saldırısını överek sözlerine başladı. Kasım, Fransa'yı terk ederek Suriye'deki cihada katılmasının ardından yaşadığı hayatını anlattı.

"Normalde bir hayvanın bile kafasını kesmek zordur"

Avrupa'da örgütün gerçekleştirdiği pek çok terör eyleminde parmağı ve etkisi olduğu düşünülen Kasım, Amarasingam'ın, "Kafa keserken ne hissediyorsunuz?" sorusuna "Normal olarak bir hayvanın bile kafasını kesmek zordur. Ama Allah'a düşman olan birinin kafasını kesmek bir zevktir" cevabını verdi.

"Fransa'da yakından takip ediliyordum, o nedenle kaçtım"

Daha önceden radikalleştiği için geçen yıla kadar Fransa'da sürekli polisler tarafından yakından takip edildiğini anlatan Kasım, "Sabahları koşuya çıktığımda iki polis sürekli uzaktan izliyordu. Farketmemem için saklanıyorlardı ama bu saçma durum her açıdan çok komikti" dedi.

"En çok kedimi özlüyorum"

Kasım Suriye'ye geçme kararı almasıyla ilgili olarak da, "Her şeyi arkamızda bıraktık. Eşim ve küçük kızımla, cebimizde sadece 1500 euro ile Suriye'ye geldik. Ondan önce bir süre Türkiye'nin Gaziantep şehrinde yaşadık. En çok Gaziantep'te bırakmak zorunda kaldığım harika kedimi özlüyorum" dedi.

"Yabancı cihatçıların Suriye'ye geçmesini engellenirse kendi ülkelerindeki saldırılar artar"

"Fransa'da kalsaydım büyük bir saldırı hazırlardım. Oradayken de bunu düşündüm ama ailem korktu" ifadelerini kullanan Kasım, Müslüman olmayan topraklarda yapılan en ufak bir saldırı bile Suriye'deki büyük bir saldırıdan daha önemli ve faydalı olduğunu söyledi. Batı ülkeleri ve Türkiye'nin aldığı yöntemler ile Suriye ve Irak'a yabancı savaşçıların geçmesini engellemenin ters tepeceğini de belirten Kasım, "Savaşçıların geçişini engellemek sadece geldikleri ülkelerdeki saldırıların sayısını artırmaktan başka bir işe yaramaz" dedi.