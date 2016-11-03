IŞİD'in elinden kurtulan Ezidi kadın: IŞİD'ci kadınlar erkeklerden daha kötü; beni 130 bin dolara sattılar!

IŞİD'in 'cariye' olarak adlandırdığı ve sonrasında serbest bıraktığı Ezidi esirlerden Zeynep, teröristlerin elinde seks kölesi olarak yaşadıklarını anlattı. Zeynep, IŞİD’li kadın teröristlerin, erkeklerden daha kötü olduğunu belirtirken “3 çocuğun IŞİD'ci kadınlar tarafından zehirlendiğini biliyorum” dedi ve kendisini IŞİD'in Suudi liderlerinden Ebu Ali El-Harbi'ye 130 bin dolara satıldığını söyledi.

Sputnik’e konuşan Zeynep, kendisini Ebu Cafer olarak adlandırılan terörist tarafından işkence gördüğünü ve seks kölesi olarak kullanıldığını belirtti.

Zeynep, "Teröristler bizi ilk önce Telafer'de, sonra Musul'da ardından da Suriye'nin Rakka kentinde tuttu. Daha sonra tekrar Irak'a getirdiler. Burada beni Ebu Cafer adlı bir teröriste sattılar. Ebu Cafer'in eşi, kocasını elinden alacağımı düşünerek beni sürekli dövdü" ifadelerini kullandı.

“3 çocuğun zehirlendiğini biliyorum”

Zeynep, IŞİD bünyesindeki kadınların erkeklerden daha kötü davrandığını kaydetti.

"Kadınlar, cariyelere ve cariyelerin çocuklarına çok sert davranıyor. 3 çocuğun IŞİD'ci kadınlar tarafından zehirlendiğini biliyorum" diye devam eden Zeynep, terörist kadınlardan birinin ise, 2 yaşındaki bir kız çocuğunu evinin penceresine astığını anlattı.

“İntihar ettiler”

Ebu Cafer'den sonra bir başka teröriste satıldığını ancak geçirdiği psikolojik travma nedeniyle teröristlerin kendisini seks kölesi olarak kullanmayı bıraktığını ifade eden Zeynep, cinsel şiddete maruz kalan bazı kadınların intihar ettiğini aktardı.

“130 bin dolar…”

Zeynep, Ebu Cafer'in kendisini IŞİD'in Suudi liderlerinden Ebu Ali El-Harbi'ye 130 bin dolara sattığını da söyledi. Ezidi kız, "Benim için neden bu kadar yüksek meblağ ödendiğini sordum. Arapça konuştuğum, Kuran-ı Kerim'i ezbere okuduğum ve ev işlerinde çok iyi olduğum için bu kadar yüksek fiyata satıldığımı söylediler" dedi.