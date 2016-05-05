IŞİD'in elinden alınan Palmira Antik Kenti'nde klasik müzik konseri
IŞİD'in Suriyeli askerleri katledip videosunu çektiği antik tiyatroda gerçekleştirildi
05 Mayıs 2016 22:32
Suriye ordusunun Mart ayında IŞİD'den geri aldığı antik kent Palmira'da St. Petersburg Mariinsky orkestrası konser verdi. Rus Orkestra Şefi ValeryGergiev'in şefliğinde saat 17.00'de başlayan konser, IŞİD'in Suriyeli askerleri katledip videosunu çektiği antik tiyatroda gerçekleştirildi.
Sputnik'in haberine göre Palmira'daki klasik müzik konserinin, kentin IŞİD'den kurtarıldığı operasyonlarda ölenler anısına ve UNESCO'nun yürüttüğü restorasyon çalışmalarına destek amacıyla düzenlendiği bildirildi.
Antik kent Palmira, Mart ayında IŞİD'den geri alınmıştı.
Palmyra Antik Kenti'nde verilen konserden bir bölüm şöyle: