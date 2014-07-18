IŞİD'in elindeki rehine yakını: Davutoğlu sabrımızı test ediyor, artık usandık

Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütünün Musul Konsolosluğu’nu basarak rehin aldığı 49 Türk’ün yakınlarından tepki geldi. CHP Milletvekili Umut Oran rehine Nermin Taşdelen’in ağabeyi Muammer Taşdelen’i dün Meclis’te basının karşısına çıkardı. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’na tepki gösteren Taşdelen, “Bizler 37 gündür uyumuyoruz. Verdikleri bilgiler sınırlı. Davutoğlu, ‘Kimse Türkiye’nin gücünü test etmeye kalmasın’ demişti. Kendisi 37 gündür bizim sabrımızı test ediyor. Artık bu testten usandık. Bir an önce kardeşlerimizin, çocuklarımızın yanımıza gelmesini istiyoruz.” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, IŞİD’in elindeki Türk rehinelerle ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu (DDK) ile Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı’na başvurdu. Oran, başvurusunda görev ihmali olanların tespit edilmesi ve ilgililer hakkında soruşturma başlatılmasını istedi. Oran, bugün de Anayasa Mahkemesi’ne gizlilik kararının kaldırılması için bireysel başvuruda bulunacak.

Umut Oran, TBMM’de IŞİD’in elindeki bir Türk rehinenin yakınıyla birlikte basın toplantısı düzenledi. Başkonsolosla birlikte 49 Türk vatandaşının 37 gündür IŞİD’in elinde olduğunu hatırlatan Oran, konuyla ilgili ne kamuoyuna ne de milletvekillerine bilgi verildiğini kaydetti. Konuyla ilgili DDK’ya başvurduğunu kaydeden Oran, “Bu konunun acilen ele alınması gerekir. Çünkü hükümet bir şey yapmıyor. Aynı zamanda Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı’na da dilekçe vereceğim ve Anayasa Mahkemesi’ne gizlilik kararının kaldırılması konusunda bireysel başvurumu yapacağım.” dedi. Olayda çok ciddi ihmaller olduğuna işaret eden Oran, “MİT bu konuda uyarıda bulunmuş ama Dışişleri Bakanı ihmal etmiş, burada kusurlu. İki bebekle ilgili Dışişleri Bakanlığı doktor gönderiyor, hastalanmış bebeklerden biri. İki aile de perişan, bizim çocuğumuz mu diye. Dışişleri Bakanı’ndan tık yok. Hangisi hasta, bu konuda bilgi yok.” diye konuştu.

Hükümetin gündeminde bu konunun olmadığını belirten Oran, hazırladığı tablolarla Başbakan’ın 37 gündeki gündemine dikkat çekti ve “Başbakan miting yapıyor, iftarlara gidiyor. İftar ayı Ramazan ayı iftira ayı oldu, herkese iftira atıyor, laf atıyor. Nerede 49 vatandaş, gündemde yok. Başbakan üç maymunu oynuyor. Erdoğan’ın da tek gündemi bu olmalı, mitingleri falan bırakmalı. Getirsin yurttaşımızı, ondan sonra ne yapacaksa yapsın. Biz kararlıyız, onun gibi üç maymunu oynayamayız. Bu konuda da yasak tanımayız.” ifadelerini kullandı.

T24 yazarı Sibel Yerdeniz'in konuya ilişkin yazısına ulaşmak için tıklayın

T24 yazarı Murat Sabuncu'nun konuya ilişkin yazısına ulaşmak için tıklayın