IŞİD'in elindeki Mahmur, PKK'nın kontrolüne geçti

Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) elindeki Mahmur ilçesinin 3 gün süren çatışmanın ardından peşmerge ile Kandil’den gelen PKK'lıların kontrolüne geçtiği bildirildi..

Bölgedeki AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, ağır silahlarla IŞİD'e saldıran peşmerge, Mahmur içlerine kadar ilerledi. Peşmerge ile IŞİD militanları arasındaki çatışmalar, ilçe merkezinde sürüyor. Peşmerge kaynakları, Mahmur'u IŞİD militanlarından tamamen temizleyene kadar operasyonun sürdürüleceğini kaydetti. Nüfusu ağırlıklı Kürt olan Mahmur, Erbil'in 60 kilometre güneybatısında bulunuyor.

Musul'un Güver kasabasını da aldılar

Peşmerge Musul'un Güver nahiyesi de ele geçirdi. Bölgedeki AA muhabirinin edindiği bilgiye göre peşmerge, Mahmur ilçesinin 20 kilometre kuzeyinde bulunan Güver kasabası kontrolüne aldı. İki gün süren şiddetli çatışmaların ardından IŞİD militanları kaçarak kasabayı terk etti. Güver merkezi tamamen Peşmerge kontrolüne girdi. Peşmerge kaynakları, çatışmalarda, çok sayıda IŞİD militanının öldürüldüğü ifade etti. Güver kasabası, 7 Ağustos'ta IŞİD'in eline geçmişti.

Hava saldırısı ağır darbe vurdu

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani’nin kardeşi ve KDP’nin Mahmur ve Giwer cephe Komutanı olan Sirvan Barzani, Musul’un Mahmur İlçesine bağlı Giwer Köyü’nün tamamen IŞİD militanlarından temizlendiğini açıkladı. Giwer Köyü’nde günlerdir IŞİD ile savaştıklarını ifade eden Barzani, bölgede kontrolü ele geçirdiklerini ifade etti. Sirvan Barzani, ABD ve Irak savaş uçaklarının da hava saldırısı ile destekledikleri operasyonda peşmerge güçlerinin de karadan Giwer bölgesine taarruz ettiğini kaydetti. Düzenlenen hava saldırılarında Giwer’de bulunan IŞİD’in en büyük karargahlarından birinin imha edildiği belirtilirken, peşmerge güçlerinin köyde IŞİD’lilere ait cesetleri topladığı ifade edildi. Bölgedeki operasyon karargahına ulaşan bilgilere göre kara ve hava saldırıları sonucu Giwer’de IŞİD’in 3 üst düzey yöneticisinin de ölü olarak ele geçirildiği belirtildi.

Musul’da siviller hastanelerden çıkarıldı

Kürt güvenlik yetkilileri, hava saldırısı ve Musul’un çevresindeki kara oprasyonlarında çok sayıda militanı yaralanan IŞİD’in, Musul’daki tüm hastanelerin yönetimine el koyduğunu söyledi. Hastanelerde bulunan sivil hastaların zorla çıkarıldığını belirten yetkililer, Musul’da çok ciddi ilaç ve doktor sıkıntısının yaşandığını da belirtti. IŞİD’in hastaneler yetmediği için çok sayıda yaralısını da sokaklarda tedavi etmeye çalıştığını iddia edildi.

Mahmur, PKK ve peşmergenin kontrolüne geçti

Irak Şam İslam Devleti (IŞİD)'in elindeki Mahmur ilçesinin 3 gün süren çatışmanın ardından Peşmerge ile Kandil'den gelen PKK’lıların kontrolüne geçtiği bildirildi.