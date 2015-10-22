IŞİD'in elindeki Kürt rehineler kurtarıldı



Amerikan medyasının güvenlik makamlarına dayandırdığı haberde, ABD'nin özel askeri birliklerinin Iraklı ve Kürt savaşçılarla birlikte IŞİD'in rehin aldığı kişileri tuttuğu yere perşembe gecesi operasyon düzenlediği bildirildi.

Haber kanalı CNN'in haberinde Havica kenti yakınlarında düzenlenen operasyonda IŞİD'in elindeki yaklaşık 70 Kürt rehinenin kurtarıldığı belirtildi.

IŞİD militanları yakalandı

New York Times'ın haberinde de operasyona Kürt birliklerin katıldığı ifade edilerek ABD güçlerinin havadan operasyona destek verdiğine dikkat çekildi. Operasyonda çok sayıda IŞİD militanının da yakalandığı kaydedildi.

Operasyonda bir ABD askerinin de hayatını kaybettiği ifade ediliyor. ABD ordusu 2011'den beri ilk kez Irak'ta kayıp vermiş oldu. ABD, IŞİD'le mücadele çerçevesinde Irak birliklerini eğitmek ve desteklemek amacıyla Irak'a yaklaşık 3 bin 500 asker göndermişti.