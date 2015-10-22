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Dünya
Deutsche Welle

IŞİD'in elindeki Kürt rehineler kurtarıldı

ABD askerlerinin Iraklı ve Kürt birlikler ile düzenlediği operasyonda IŞİD'in rehin tuttuğu Kürtler kurtarıldı.

22 Ekim 2015 22:10


Amerikan medyasının güvenlik makamlarına dayandırdığı haberde, ABD'nin özel askeri birliklerinin Iraklı ve Kürt savaşçılarla birlikte IŞİD'in rehin aldığı kişileri tuttuğu yere perşembe gecesi operasyon düzenlediği bildirildi.

Haber kanalı CNN'in haberinde Havica kenti yakınlarında düzenlenen operasyonda IŞİD'in elindeki yaklaşık 70 Kürt rehinenin kurtarıldığı belirtildi.

IŞİD militanları yakalandı

New York Times'ın haberinde de operasyona Kürt birliklerin katıldığı ifade edilerek ABD güçlerinin havadan operasyona destek verdiğine dikkat çekildi. Operasyonda çok sayıda IŞİD militanının da yakalandığı kaydedildi.

Operasyonda bir ABD askerinin de hayatını kaybettiği ifade ediliyor. ABD ordusu 2011'den beri ilk kez Irak'ta kayıp vermiş oldu. ABD, IŞİD'le mücadele çerçevesinde Irak birliklerini eğitmek ve desteklemek amacıyla Irak'a yaklaşık 3 bin 500 asker göndermişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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ABDIraklıKürtIŞİDKürtlerCNNHavicaYork TimesIrakDeutsche Welle Türkçe AFP/HS/BK

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