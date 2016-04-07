"IŞİD'in elindeki Felluce'de açlık başladı"

ABD merkezli insan hakları kuruluşu Human Rights Watch (İnsan Hakları İzleme Örgütü), Irak'ta ordunun kuşatması altındaki Felluce kentinde insani durumun giderek kötüleştiği uyarısında bulundu.

HRW, aylardır süren kuşatma nedeniyle, kentte bütün yiyecek stoklarının tükendiğini, insanların otları kaynatıp çorba ve tohumlardan elde ettikleri bir tür unla beslenmeye çalıştıklarını bildirdi.

Ayrıca henüz doğrulanamayan haberlerde, insanların açlıktan ve ilaçsızlıktan ölmeye başladıkları da kaydedildi.

HRW Irak hükümetine "ikmal yollarını açma", IŞİD'e de "sivillerin kenti terk etmesine izin verme" çağrısında bulundu.

Bağdat'a 50 kilometre uzaklıkta

Başkent Bağdat'ın yalnızca 50 kilometre batısında olan Felluce, 2014 yılında çıkan bir isyanla bazı muhalif grupların eline geçmişti.

Daha sonra bölgede üstünlüğü ele geçiren IŞİD kentte hakimiyet kurmuştu.IŞİD 2014 yılında Felluce'nin de içinde bulunduğu Anbar eyaletinde geniş bir bölgeyi ele geçirmiş ancak geçen yıl hükümet güçleri bu durumu büyük ölçüde tersine çevirmişti.

Şubat ayında bazı aşiratlerin günlerce IŞİD'e karşı savaşmış olması da örgütün bu bölgede zayıfladığının işareti olarak görülmüştü.