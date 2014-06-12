IŞİD’in elindeki en küçük rehine, 8 aylık Ela bebek

Türkiye’nin Musul Başkonsolosluğu’nu basan IŞİD militanlarının elindeki 49 kişi arasındaki bir konsolosluk memuru, eşi ve 8 aylık kızları Ela da bulunuyor. Yaklaşık 8 yıldır Musul'da görev yapan konsolosluk memuru, burada da küçük bir düğün yaptığı ve yine çocuğunun doğumunun ardından burada yaşadığı belirlendi.

Taylan Yıldırım’ın Doğan Haber Ajansı’nda yer alan haberine göre, bir süredir Musul bölgesindeki baskınlarını arttıran Irak Şam İslam Devleti IŞİD militanları, valiliğinin bulunduğu binayı bombaladıktan sonra Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu'na yöneldi. Militanlar, binayı bombalamakla tehdit etmesinin ardından ise aralarında Musul Başkonsolosu Öztürk Yılmaz, 30 özel harekat polisi ve 18 çalışan ile ailesinin de bulunduğu 49 kişiyi rehin aldı.

Türk vatandaşları henüz bilinmeyen bir yere götürülürken, konsolosluk görevlilerinin aileleriyle gerek telefon, gerekse de sosyal paylaşım sitesi üzerinden yaptıkları görüşmelerde, baskının ayrıntıları da ortaya çıktı. Buna göre geçen cuma gününden itibaren IŞİD militanlarının Musul'a doğru yöneldi. Konsolosluk çevresi salı akşamından itibaren kuşatılmaya başlandı. Çarşamba günü ise baskın gerçekleşti. Aynı gün saat 12.00'den itibaren konsolosluk çalışanlarıyla yakınlarının irtibatı kesildi.

8 aylık ela da militanların elinde

IŞİD militanlarının en küçük esirlerinden birisi olan Ela'nın, yanı sıra bir ay önce burada göreve başlayan konsolosluk memurelerinden H.Y.'nin yaşına girmemiş bebeğinin de yine ailesiyle birlikte gözaltında olduğu ortaya çıktı.



Konsolosluk çalışanlarının binayı çevreleyen yüksek duvar içerisinde kendilerine çocuklarıyla bir hayat kurdukları, ancak özellikle özel harekat polislerinin zaman zaman Erbil'deki alışveriş merkezlerine gittikleri de öğrenildi.

