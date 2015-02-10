IŞİD’in elindeki ABD’li rehine hayatını kaybetti



ABD Başkanı Barack Obama Washington'da yaptığı açıklamada, IŞİD tarafından kaçırılan 26 yaşındaki Kayla Jean Mueller'in öldürüldüğünü doğruladı. Mueller'in ailesine taziye dileklerinde bulunan Obama, “ABD, ne kadar sürerse sürsün, Kayla'nın kaçırılması ve öldürülmesinden sorumlu olan teröristleri yargı önünde çıkartacaktır” dedi.

Kayla Jean Mueller, 2012 Aralık'ında yardım görevlisi olarak Suriye'ye gitmiş ve 2013 yılında Halep'te Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü'nün görev yaptığı bir hastaneden ayrıldıktan sonra kaçırılmıştı.

IŞİD, genç kadının cuma günü Ürdün'ün Rakka kentine düzenlediği hava saldırıları sonucu hayatını kaybettiğini öne sürmüştü. Ancak açıklamaya dair ne kanıt sunuldu, ne de herhangi bir bağımsız merciden doğrulama geldi.

Ürdün'ün iddiaları geri çevirmesi üzerine genç kadının ailesi, kızlarının hala yaşadığını umudunu taşıyordu. Ürdün, bir Ürdünlü pilotun IŞİD tarafından diri diri yakılmasından sonra Suriye'ye yönelik hava saldırılarını yoğunlaştırdı.