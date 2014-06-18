IŞİD'in devletleşme denemesi yaptığı Rakka'da yaşayan bazı insanlar ne düşünüyor?

Rakka, Irak Şam İslam Devleti’nin (IŞİD) Suriye’de kontrolünde bulunan ilk ve tek şehir. Bir süredir IŞİD’in yönetiminde olan şehirde halkın bir kısmı hayatın zorlaştığını söylüyor.

Syriandeeply.org’da yer alan haberde, Rakka’da yaşayanlarla IŞİD egemenliği altında yaşamanın hayatlarında neleri değiştirdiği hakkında mülakat yapıldı.

IŞİD’in şeriat yasalarına göre yönettiği şehirde, kadınların kapaması zorunlu hale getirildi. Kadınların eğitim almaları ve çalışmaları yasak. Şehirdeki yasaklar sadece kadınlar için değil. Sigara ve kola gibi batıdan gelen ürünlerin tüketimi yasaklanmış bulunuyor.

Rakka’da bir elektrik şirketinde çalışan 45 yaşındaki Khalaf, “IŞİD’in insafsız yönetimi ve fetvalarından kurtulma ümidimiz, örgütün Irak’ta ilerlemeye devam etmesiyle azalıyor” diyor. IŞİD’in yönetimi ele geçirmesinin ardından işsiz kaldığını söyleyen 33 yalındaki Süleyman, “Suriye hükümetinin şehri geri almasını umut ediyorum. Bu sayede benim gibi işinden olanlar eski hayatlarına geri dönebilir.” İfadelerini kullanıyor.

IŞİD’in Iraktaki ilerleyişinin Rakka’da bulunan militanlara ümit verdiğini söyleyen 48 yaşındaki ev kadını Salma, “Hiçbir kadın yanında erkek olmadan sokağa çıkmasına izin verilmiyor” diyor ve IŞİD kanunları altında yaşamanın zorluklarına dikkat çekiyor.

Esnaf olan 43 yaşındaki Khaled, “Bir kâbusta yaşıyorum, bu kâbus benim ve ailemin hayatını cehenneme çevirdi“ diyor.

Ticaretle uğraşan Ali, bölgede yaşananları devrim değil iç savaş ve mezhep savaşı olduğunu söylüyor.

Emekli olan Sahreef, kısa vadede IŞİD egemenliğinden kurtulabileceklerine inanmıyor ve “çevremdeki kimse bu konuyu yüksek sesle konuşmuyor çünkü IŞİD’in her şeyi görüyor ve duyuyor” diyor.

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