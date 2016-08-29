IŞİD'in çocuk infazcısının babası: Annesi Sally Jones oğlumun beynini yıkadı

Suriye'de IŞİD'in propaganda amacıyla kullandığı bir grup Kürdü rehin alarak infaz eden beş çocuktan birinin babası oğlunu teşhis etti. Güvenlik gerekçesiyle isminin açıklanmasını istemeyen babanın ifadesine göre; eşi Sally Jones (47), oğulları JoJo’nun beynini yıkayarak IŞİD'e katılmasını sağladı.

Daily Mail’in haberine göre; İngiliz bir adam, IŞİD'in yayımladığı video görüntülerindeki infazcılardan biri olan mavi gözlü çocuğun kendi oğlu olduğunu iddia etti.

"Oğlumun beynini öz annesi yıkadı!"

Güvenlik gerekçesiyle isminin açıklanmasını istemeyen babanın ifadesine göre; eşi Sally Jones (47), oğulları JoJo’nun beynini yıkayarak IŞİD'e katılmasını sağladı. Üç yıldır oğlunu hiç görmediğini söyleyen baba, JoJo’nun 2013 yılında 10 yaşındayken, IŞİD'e katılmak için Suriye'ye kaçan annesi Sally Jones tarafından götürüldüğünü belirtti.

"Dayanmak çok zor"

Suriye’de IŞİD tarafından yakalanan bir grup Kürdü infaz eden beş çocuğun video görüntüleri sayesinde oğlunu gören baba, küçük JoJo için, “Oğlum bu örgüte üye olmadan önce parklarda oynayan, hayvanları kovalayan normal bir çocuktu. Bu olanlara dayanmak çok zor. Beyninin bu şekilde yıkanması felaket bir durum’ dedi.

İki çocuk annesi Jones, Birleşmiş Milletler tarafından ‘dünyanın en çok aranan teröristlerinden biri’ olarak ilan edilmişti. Jones'un diğer oğlu Jonathan (20) İngiltere'de yaşıyor.

Punk grubunda gitarist

Geçmişte bir punk rock grubunda gitaristlik yapan Sally Jones, 2013'te kendisinden 25 yaş küçük hacker Junaid Hussain ile evlenmişti. Hüseyin, Sally Jones ve oğlu JoJo'yu Suriye'ye götürmüştü. Hussain, ABD'nin geçen yıl düzenlediği bir İHA saldırılarında öldürülmüştü.

Evlendikten sonra Sakinah Hussain ismini alan Sally Jones, JoJo'nun da adını Hamza olarak değiştirmişti.

Türk iddiası yalanlandı

Daily Mail, görüntülerdeki diğer çocukların ise "Kürt, Özbek, Tunuslu ve Mısırlı" olduğunu belirtti. Gazete dünkü haberinde, çocuklardan birinin "Türkiye'den" diye duyurmuştu. Daha sonraki haberde ise söz konusu çocuğun "Kürt" olduğu ifade edildi.