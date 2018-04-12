'IŞİD'in celladı' Adana'da yakalandı

Adana'da Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin terör örgütü IŞİD'e yönelik 30 Mart'ta düzenlediği operasyonda yakalanan 5 kişi ile daha sonra gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Gözaltına alınan B.D, 5 aylık hamile olduğunun tespit edilmesinin ardından ifadesi alınarak savcı talimatıyla serbest bırakıldı.

IŞİD'in celladı yumurta satıcısı rolünde

Polis, zanlılardan Suriyeli Raed Hajjio O'nun Suriye'de örgütün elinde olmayan bölgelerde yumurta satıcısı gibi gezerek istihbarat topladığını tespit etti.

Akrabalardan birinin çatışmada öldüğü, birinin de intihar saldırısı gerçekleştirdiği, 2 oğlunun ise örgütte görev yaptığı belirlenen Raed Hajjio O'nun, istihbaratçı olmadan önce IŞİD adına cellatlık yaptığı öne sürüldü.

Firari hükümlüleri IŞİD amplarına götürmüşler

Zanlılardan Mehmet E'nin ise haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlüleri kandırarak örgütün Suriye'deki kamplarına götürdüğü iddia edildi.

Bu arada, Mehmet E'nin babası Mustafa E'nin de 2016'da evinde 3 uzun namlulu silah ile mermiler bulunmasının ardından örgütle bağlantısı olduğu gerekçesiyle tutuklandığı öğrenildi.

Diğer zanlıların da örgüt adına düzenlenen toplantılara katıldığı ve eleman temin ettiği ileri sürüldü.

Biri Suriyeli 7 zanlı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.