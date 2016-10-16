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IŞİD'in 'canlı bomba hücreleri'ni yöneten militanı öldürüldü

Operasyonda 3 polis şehit oldu

16 Ekim 2016 19:46

Gaziantep'te IŞİD'e yönelik hücre evi baskınında canlı bomba kendini patlatması sonucu 3 polis şehit oldu, 8 kişi yaralandı. Kaçan teröristler için başlatılan ikinci operasyonda yine canlı bomba kendini patlattı. Operasyonda örgütün il genelindeki faaliyetlerini planlayan ve canlı bomba hücrelerini yöneten sorumlusu Mehmet Kadir Cabel öldürüldü.

Şahinbey ilçesine bağlı Güneykent Mahallesi'ndeki bir evde teröristlerin saklandığı ihbarı alan İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi ekipleri, bölgenin giriş ve çıkışlarını zırhlı araçlarla kapattı. Daha sonra belirlenen eve giren ekiplerin çalışması sırasında terör örgütü IŞİD üyeleri kendilerini patlattı.

Patlama nedeniyle 3 polis şehit olurken, 4'ü Suriyeli 8 kişi de yaralandı.

Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, olay yerine giderek yetkililerden bilgi aldı. Vali Yerlikaya, bir süreden beri Alevi Kültür Derneği’ne yönelik "canlı bomba" saldırısı yapılacağı ihbarı bulunduğunu, ekiplerin buna yönelik çalışması sırasında terör örgütü IŞİD'in hücre evinin tespit edildiğini söyledi.

Operasyon için harekete geçen ekiplerin çalışması sırasında teröristlerin kendilerini imha ettiğini ifade eden Yerlikaya, "Maalesef 3 polisimiz şehit oldu, 4'ü Suriye uyruklu 8 kişi yaralandı." dedi. 

 

Örgütün kilit ismi

 

Gaziantep'te terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonlar kapsamında, örgütün il genelindeki faaliyetlerini planlayan, lojistik destek sağlayan ve canlı bomba hücrelerini yöneten sorumlusu Mehmet Kadir Cabel, etkisiz hale getirildi; 2 çocuğu ve eşi sağ ele geçirildi.

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GaziantepTerörIŞİDCanlı bombaHücreMehmet Kadir Cabel

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