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"IŞİD'in bombalarını üreten 3 kardeş Samsun'da yakalandı"

Sakarya merkezli operasyonla IŞİD'in gerçekleştirmeyi planladığı birçok canlı bomba saldırısının önüne geçildiği öne sürüldü

27 Ocak 2017 15:40

Terör örgütü IŞİD'in canlı bomba saldırılarında kullandığı bombaları Irak'ta kurdukları fabrikada ürettikleri öne sürülen Irak uyruklu 3 kardeş, Sakarya polisinin operasyonu ile Samsun'da yakalandı.

DHA'nın haberine göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın terör örgütü IŞİD'e yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında önceki günlerde operasyon düzenlenirken, elde edilen bilgilerle yeni operasyonlar düzenlendi.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, DEAŞ'ın bomba imalatçıları olduğu belirlenen Irak uyruklu 3 kardeşin Türkiye'ye giriş yaparak Samsun'a geldiklerini tespit etti.

Polis, Samsun'da bir eve düzenlediği operasyonla S.A.S.A.T, M.A.S.A.T ve M.A.S.A.T. isimli 3 kardeşi gözaltına aldı. 3 kardeş getirildikleri Sakarya Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alındı. 3 kardeşin Musul'da kurdukları fabrikada canlı bomba saldırılarında kullanılmak üzere bomba ürettikleri ve örgüt faaliyetlerini yürütmek için Samsun'a gönderildikleri belirlendi.

Yapılan operasyonla IŞİD'in gerçekleştirmeyi planladığı birçok canlı bomba saldırısının önüne geçildiği belirtilirken, 3 kişi sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

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