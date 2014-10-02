'IŞİD'in bazı BM Güvenlik Konseyi ülkelerince beslendiğini herkes görüyor'

Arjantin Devlet Başkanı Cristina Fernandez'in 25 Eylül tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, ABD'nin politikalarını sert sözlerle eleştirdi. Fernandez, isim vermeden IŞİD'in ABD tarafından beslendiğini dile getirdi.



Fernandez, yaptığı konuşmada Papa Francis'in barış çağrısını doğru bulduğunu ifade ederken ABD ile ilgili olarak 'terörizm canavarını yarattılar ve bu canavar şu an kontrolden çıktı' sözleri gündeme damga vurdu.

Arjantin Devlet Başkanı BM'de yaptığı konuşmada şunları söyledi; "Geçen yıl toplandığımızda Esad rejimini terörist olarak değerlendirip ona karşı olanları devrimci görüp desteklediniz; şimdi ise dün "devrimci" dedikleriniz radikal islamcılara karşı savaş açmış durumdasınız.. IŞİD ve El Kaide'nin elindeki silahların izini kim sürebilir? Büyük güçler çok kolay dost ve düşman kavramını değiştiriyor. Teröristler dost oluyor, dostlar ise terörist. Hizbullah'ı terörist örgütler listesine koymuştunuz ama sonradan Lübnan'da geniş bir tabanı olan saygın bir yapı olduğu anlaşıldı.



1994'te Buenos Aires'te İsrail Elçiliği'ne yapılan bombalı saldırıda İran parmağı aradınız ancak öyle olmadığı kesinleşti. 11 Eylül sonrası El Kaide terörü gerekçesiyle Afganistan ve Irak'a savaş açtınız; o ülkeler şimdi dünyanın en ağır durumunu yaşıyor. Arap Baharı'nı Tunus, Libya ve Mısır'da başlatarak radikal islamcıları kendi elinizle orada iktidara getirdiniz.



Bölge haklarının özgürlüklerini gasp ettiniz. Bu gün burada IŞİD'e karşı bir BM kararı çıkarmak üzere toplandık oysa IŞİD'in bazı BM Güvenlik Konseyi ülkelerinin gözetiminde dostları tarafından kurulup beslendiğini herkes görüyor."