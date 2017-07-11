IŞİD'in, Bağdadi'nin öldürüldüğünü doğruladığı iddia edildi

Irak'tan yayın yapan El Sumaria televizyonunun, Ninova'dan ismini vermediği bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, terör örgütü IŞİD, örgütün lideri Ebu Bekir el Bağdadi'nin öldüğünü doğruladı.

Kaynağın anlattığına göre, IŞİD militanları Bağdadi'nin ölümünü ve 'yeni halifenin' ismini duyurdukları kısa bir açıklama yaptı.

Rusya 'öldü', ABD 'kesin değil' demişti

Rusya yaklaşık ay önce yaptığı açıklamada, terör örgütü DAEŞ lideri Bağdadi'nin 28 Mayıs'ta Rakka'ya düzenlenen hava saldırısında öldürülmüş olabileceğini açıklamıştı.

ABD öncülüğündeki IŞİD'le mücadele koalisyonunun sözcüsü Albay Ryan Dillon, Rusya'nın iddiasına karşılık Bağdadi’nin ölüp ölmediği ile ilgili ellerinde somut kanıt olmadığını söylemişti. Dillon, Bağdadi’nin hayatta olsa bile Irak ve Suriye’deki çatışmalarda etkili olmadığını savunmuştu.