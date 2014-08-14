IŞİD'in babasının kafasını kestiğini Facebook'ta gördü

Türkiye'ye sığınan Ezidiler, 90'larda boşaltılan köylere yerleştiriliyor. Halef Nuro, IŞİD tarafından başı kesilen babasının fotoğrafını Facebook'ta gördüğünü ağlayarak anlattı.

Şengal’deki katliamdan kaçan binlerce Ezidi, Türkiye’ye sığınıyor. Halen 3 bine yakın Ezidi, pasaportları yanlarında olmadığı için Silopi sınırında bekliyor. Türkiye’ye giriş yapabilenler ise Batman başta olmak üzere Diyarbakır, Silopi, Midyat ve Viranşehir gibi kentlere yerleştirildi.

Milliyet’ten Aziz Fidancı’nın haberine göre, Batman’da Belediye Konukevi, otel ve evlerde barındırılan Ezidiler için, 1990’larda boşaltılan ve şu anda bazıları harabe durumunda olan Ezidi köyleri hazırlanıyor. Savaştan kaçan çocukların savaşın psikolojisini üzerlerinden atması için gönüllü psikologlar her gün Musa Anter Halk Evi’ne gelip çocuklarla ilgileniyor.

‘Buna kalp mi dayanır?’

Katliamdan kurtulanların anlattıkları ise yürekleri dağlıyor. Halef Nuro, babasının kesik başını Facebook’ta gördüğünü şöyle anlattı: “IŞİD geldiğinde kaçmaya başladık. Ailem orda kaldı. Türkiye’ye geldiğim sekizinci gün yakınlarım Facebook’ta babamın fotoğrafını gösterdiler. Fotoğrafta babamın elindeki su şişesi yanına düşmüş ve kafası kesilmiş. Buna kalbim nasıl dayanır? Soruyorum tüm insanlığa: Kim babasının kellesini yerde görüp dayanır bu acıya?”

‘Kurşuna dizdiler’

Annesi, kız kardeşi, yengesi ve beş çocuğundan haber alamadığını belirten Hazin Xelef, “Çocuklarımın yaşayıp yaşamadığını bilmiyorum. Şengal’den bin 600 kadını kaçırdılar. Bunları Musul ve Telafer’e götürdüklerini biliyoruz” dedi.

Mirza Şêx Ebo ise, kardeşi Ali Mirzo Ebo ile oğlu Dılşer Ali’nin kimliklerine bakılarak köy meydanında kurşuna dizildiğini söyledi.

Raze Nazık da “Batman’da bize kucak açan herkese minnettarız. Şimdi çocuklarımıza yeni yaşam alanları oluşturmak zorundayız. Ufak bir ses gelse çocuklarımız hemen yanımıza toplanıyor. Oynadıkları balon patlayınca korkuyorlar, bomba veya silah sanıyorlar” diye konuştu.

Tatile gelince dramı yaşadı

Fakirköy’de 47 Ezidi evi var ama 4 hane yaşıyor. 1990’larda yaşananlar nedeniyle köylülerin çoğu Avrupa’ya gittikleri söyleniyor. Almanya’dan tatil için gelen Nuri Tunay, “Irak’tan gelen Ezidiler perişanlık ve sefalet içerisindeler. 30-40 yıl oturduğumuz ev harabe durumda. Diğer ev onarılırsa kalınabilir. Bu evleri onlara veriyorum. Tadilat noktasında da elimden geleni yapmaya hazırım” dedi.